Burjassot s’adhereix a la campanya contra la violència de gènere “El silenci et fa còmplice” de la Diputació de València

Connect on Linked in

Totes les accions són importants i necessàries per a lluitar contra la violència de gènere. Coneixedor de la importància d’erradicar aquesta xacra social i implicat en tot el possible perquè siga possible, l’Ajuntament de Burjassot, a través de l’àrea d’Igualtat i Feminisme, dirigida per l’Alcalde del municipi, Rafa García, de la mà de Espai Dóna, el servei municipal d’atenció integral a les dones, s’ha adherit a la campanya de la Diputació de València “El silenci et fa còmplice”.

La campanya ha sigut presentada a les poblacions que conformen la “Xarxa de Municipis contra la Violència de Gènere”, de la qual Burjassot forma part i, a partir de la qual, el Consistori burjassotense farà la difusió de la campanya repartint pels centres escolars i pels espais municipals cartells, díptics i material audiovisual “que pretén conscienciar de la importància de la prevenció en l’àmbit educatiu, amb missatges directes i un llenguatge visual dirigit principalment a joves i adolescents”, tal com han informat des de la Diputació.

El material audiovisual consisteix en un vídeo que es podrà veure en el canal de YouTube de l’Ajuntament de Burjassot i en la seua pàgina web, www.burjassot.org.

La finalitat de la campanya és treballar la prevenció de la violència de gènere en joves i adolescents des dels centres educatius o les escoles esportives, entre altres espais, donant un toc d’atenció a les situacions que es puguen donar de control de les relacions de parella, la reificació del cos femení i la seua posterior difusió en xarxes socials.

La campanya i l’estratègia de coeducació formen part de l’eix principal d’actuació de la “Xarxa de Municipis contra la Violència de Gènere”.