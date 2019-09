Burjassot s’adhereix a la Vaga Mundial pel Clima del 27 de setembre

Connect on Linked in

Divendres que ve 27 de setembre, a les 12.00 hores, la ciutadania de Burjassot té una cita en la Plaça de l’Ajuntament en defensa del medi ambient i per a reclamar majors mesures per a atallar la crisi climàtica. L’Ajuntament, a instàncies de l’Alcalde, Rafa García, màxim responsable de l’àrea de Transició Ecològica, ha aprovat en Junta de Govern, l’adhesió del municipi a la Vaga Mundial pel Clima.

Així, l’acte de protesta i reivindicació serà, tal com s’ha assenyalat, a les 12.00 hores, amb la lectura del Manifest reivindicatiu, coordinada des de l’Oficina de Sostenibilitat Local. A aquesta lectura, està convidada a participar la ciutadania així com les entitats i col·lectius locals i l’alumnat dels centres educatius del municipi ja que, aquests alumnes i alumnes són el futur del món.

S’ha convocat també a tots els treballadors del Consistori a una aturada de 10 minuts, a la mateixa hora de la lectura del manifest, com a senyal de suport a les reivindicacions.

Ja a la vesprada, des de l’Ajuntament, es convida a la ciutadania a participar en la manifestació que, a partir de les 18.00 hores eixirà des de la Plaça de la Verge.

La iniciativa sorgeix des del moviment Joventut pel Clima, variant espanyola de Fridays For Future, (FFF) i els participants en la mateixa volen que els governants de tots els països augmenten la seua implicació en la lluita contra el canvi climàtic. Els organitzadors signants del manifest “demanen que en la nova etapa política es declare, de manera immediata, l’emergència climàtica i es prenguen les mesures concretes necessàries per a reduir ràpidament a zero net les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, en línia amb el que s’estableix per la ciència i baix criteris de justícia climàtica”.