Burjassot s’adhereix a l’Hora del Planeta

Dissabte que ve 27 de març la Plaça de l’Ajuntament de Burjassot i el propi Consistori apagaran les seues llums entre les 20.30 i les 21.30 hores. Un any més, mostrant el seu compromís i la seua unió a la lluita contra el canvi climàtic, el municipi s’adherirà a l’Hora del Planeta, el major moviment mundial contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

Aquesta nova acció de conscienciació mediambiental, promoguda des de l’àrea de transició ecològica, dirigida per Rafa García, Alcalde de Burjassot, a través de l’Oficina de Sostenibilitat Local, torna a posar de rellevància la preocupació de l’Ajuntament “pel medi ambient i per la necessitat de, entre tots i amb xicotetes accions diàries, respectar el nostre entorn i treballar, des de la base, per a aconseguir fer front al canvi climàtic”, en paraules de García.

L’Hora del Planeta va nàixer en Sídney en 2007 com un gest simbòlic per a cridar l’atenció sobre el problema del canvi climàtic. Un senzill gest que consisteix a apagar les llums d’edificis i monuments durant una hora.

Un símbol amb el qual es recorda que la naturalesa és el sistema de suport vital del planeta, “que brinda tot el que necessitem, des de l’aire que respirem fins a l’aigua que bevem i els aliments que mengem i que hem de defensar-la ara per a salvaguardar la salut del nostre planeta i, al seu torn, la nostra pròpia salut i benestar”, tal com han assenyalat els organitzadors.