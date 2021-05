Burjassot se suma al repte de recollir taps que es convertiran en divertits bancs reciclats

Connect on Linked in

La recompensa de l’esforç, reciclant i aprendre a convertir un residu en un producte. I tot, a base de taps, aqueixos xicotets objectes de plàstic de colors que formen part de la nostra vida diària i que, gràcies a campanyes com aquesta, poden tindre una segona vida més sostenible.

L’Ajuntament de Burjassot, a iniciativa de la regidoria de Transició Ecològica que dirigeix l’Alcalde, a través de l’Oficina de Sostenibilitat i conjuminant també esforços de les regidories d’Infància, Igualtat i Educació, s’ha involucrat de ple en aquesta campanya de reciclatge i sostenibilitat que consisteix a recollir grans quantitats de taps de plàstic, per a això se sol·licita també la col·laboració ciutadana. Finalitzat el període de recollida, aquests taps se sotmeten a un procés de reciclatge fins a convertir-se en bancs 100% reciclats que ampliaran el mobiliari urbà municipal.

La campanya s’ha traslladat també a la comunitat educativa del municipi i, de fet, tots els centres de primària s’han unit al repte de la recollida de taps. A canvi, cada centre rebrà, un divertit banc elaborat a base d’encenalls de plàstic de tap reciclat que es convertiran en “Els Bancs de l’Amistat”. Pel que respecta a la ciutadania en general, des de hui mateix, ja es puc sumar al repte de la recollida de taps, depositant-los en un gran cor que ha quedat instal·lat a les portes del Consistori. Una estructura-magatzem en forma de cor gegant que ja ha començat a rebre els seus primers taps. Amb ells, es fabricaran uns vistosos i reivindicatius bancs que s’instal·laran en diferents zones del Parc de la Granja i que, cadascun amb una tonalitat, simbolitzaran valors i drets com la igualtat, la inclusió, la pau i l’amistat. A més, cada banc lluirà, en la zona del suport, frases relacionada amb aquests valors que seran triades i consensuades des del Fòrum de Participació per la Igualtat i des dels instituts de Burjassot.

“Cal recordar que Burjassot està declarada Ciutat Educadora i, com a tal, recolzem aquest tipus de campanyes i iniciatives que, en aquest cas, conviden caminar cap a una ciutat més sostenible”, ha declarat l’Alcalde, Rafa García, al capdavant també de la regidoria de Transició Ecològica. “A més, impliquem la comunitat educativa, estimulem als més xicotets a esforçar-se recollint taps per a després obtindre una recompensa: un nou banc per al col·le que, a més, simbolitzarà una cosa tan fonamental en aqueixos estadis de l’educació com és l’amistat. I d’altra banda, impliquem i convidem a tots els veïns i veïnes perquè, amb la seua participació, d’ací a poc La Granja tindrà nous bancs, totalment reciclats i fruit d’un esforç col·lectiu”.

Fabricats amb estructura d’acer galvanitzat en calent anti corrosió i cinc taulons de PE 100% reciclatge i reciclable, els futurs bancs no produeixen estelles ni clivelles, són resistents a insectes com el corcó i tèrmits i tenen una durabilitat cinc vegades superior que la fusta, sent a més anti grafitis. Tenen un pes de 35Kg pel que s’estima que se salven 4.300 botelles de ser incinerades, evitant abocar CO₂ a l’atmosfera, o d’acabar en l’abocador.