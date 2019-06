Burjassot suma 4.745 euros i molts quilòmetres a la lluita contra el càncer

Un any més, i ja són quatre, l’ha tornat a fer. La societat burjassotense s’ha tirat al carrer per a sumar quilòmetres i euros de solidaritat envers totes les persones que, de l’una o l’altra manera, bé com a malalts, bé com a familiars, estan afectats per una malaltia com és el càncer. Així, el matí del diumenge 9 de juny, a Burjassot, va estar protagonitzada per les prop de mil persones que van participar en la IV Carrera i Marxa del Circuit RunCancer- AECC València, organitzada en el municipi en estreta col·laboració amb la Junta Local contra el càncer.

Esportistes professionals, corredors populars, clubs, associacions, falles, parelles, amics i famílies. Tots i totes i van marxar durant 5km pels carrers del municipi fins a arribar a la meta, amb l’únic objectiu de sumar esforços i fons que, com sempre, aniran destinats íntegrament a la investigació oncològica. I els objectius van quedar complits quan, en el podi, l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, el regidor d’Esports, Manuel Pérez Menero i la presidenta de la Junta Local contra el Càncer, Lola Angresola, van mostrar la xifra aconseguida en aquesta edició de la Run-Cancer Burjassot: un total de 4.745 euros aportats pels burjassotenses, amb la participació en aquesta prova. Una xifra que se suma als 104.510 euros, que és la recaptació acumulada pel Circuit Runcancer-AECC València, amb les 35 proves celebrades en el que portem d’any.

En clau esportiva, Víctor Martínez en homes i Miriam Gregori en dones, es van portar la victòria en entrar en meta amb uns temps de 16.59 i 20.16, respectivament. Cal destacar així mateix, la labor desinteressada i efectuada per totes les persones que integren la Junta Local contra el Càncer, a més d’entitats i personal voluntari, Policia Local i Protecció Civil, per al perfecte desenvolupament de la prova.