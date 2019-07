Burjassot suma noves intervencions d’art urbà gràcies als seus artistes locals

Connect on Linked in

El projecte municipal per a la millora de diferents espais públics de Burjassot, a partir de l’art urbà, acaba de sumar dues noves intervencions signades pels artistes locals Christian Enríquez (elrondrfkcrew), Nacho Cano (mawegraff) i Chema González (xemayo). Els dos grafitis, creats aquest mes de juny, es poden contemplar en dos dels trams del mur sobre el qual discorre la CV-35, a l’altura del Centre de Salut d’Especialitats, situat al carrer Beniferri.

La imatge de la xiqueta indígena és obra de Chema González i de Nacho Cano. Amb estils diferents però que segons ells mateixos, “es complementen molt bé”, Xemayo i Mawe, així signen les seues creacions, han volgut realitzar, a través del rostre i la mirada d’una xiqueta, un homenatge a aquells i a aquelles que formen part de les classes més pobres. Milions de persones en el món que, submergits en la més profunda humilitat, tenen molt que ensenyar. El rostre d’una xiqueta solcat per una franja de cel blau intens, simbolitza la puresa de la infància, una infància humil però molt pura, res contaminada encara.

La inusual combinació de colors de Elrond, així és com a signatura el burjassotense Christian Enríquez, és una de les peculiaritats del seu art. Amb la seua intervenció, situada just al costat de la dels seus col·legues, ha volgut despertar, com és habitual en les seues creacions, sensacions pròximes a la incertesa, potser al temor i sempre a la incomoditat. A la seua manera de veure, els seus personatges, a vegades tètrics i normalment amb tocs de certa agressivitat, pretenen regirar en certa manera a l’espectador i fer incidir en el fet que també ha d’haver-hi buit en l’art per a imatges o creacions no reconegudes socialment com a amables o “boniques”.

Els tres artistes han destacat que per a ells era important poder signar algunes de les seues obres al poble que els ha vist nàixer i créixer. També els tres han coincidit a agrair a l’Ajuntament de Burjassot les facilitats posades a l’hora de permetre’ls treballar. El projecte d’art urbà inclou, per part del Consistori, el permís d’actuació, el cost del material que necessiten els artistes, la provisió de bastides i magatzem, així com la reserva d’espai i el clos de la zona durant el temps que dura la intervenció.