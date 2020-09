Burjassot supera el primer dia del nou curs amb màscara, il·lusió, novetats i fortes mesures de seguretat

Connect on Linked in

Ordenar-se el material escolar, deixar-se preparada la motxilla i anar-se al llit d’hora amb un pessic de nervi en l’estómac ha format part, durant generacions, del protocol habitual de milers de xiquets i xiquetes, davant l’inici d’un nou curs. I ni una pandèmia mundial que el març passat va tirar el tancament a les aules de tot un país, ha aconseguit frenar la il·lusió que per als xicotets de la casa suposa tornar al col·le, reunir-se de nou amb els seus amics després de massa temps i, en definitiva, començar tota una nova aventura vital.

Això sí, il·lusió i motxilles a part, la veritat és que Burjassot, igual que bona part de tota la Comunitat Valenciana ha obert les portes a un curs inevitablement marcat per l’actualitat que ha generat la crisi del coronavirus i ho ha fet amb l’esforç unit de tota una comunitat educativa que ha treballat per obrir els col·legis reconvertits en llocs segurs per als escolars. Seguint la normativa marcada per la Conselleria i Salut Pública, les aules han donat la benvinguda als seus xicotets habitants amb un estricte protocol establit que, complint-se des del primer dia, engloba màscares per als escolars a partir de sis anys i per a tot el personal, distàncies de seguretat, restricció d’entrada al centre a les famílies, grups bambolla de convivència, entrades escalonades als centres, presència policial en entrades i eixides, presa de temperatura, continuades mesures de neteja i desinfecció, fonts i altres elements físics clausurats, o reforç per part de l’Ajuntament de Burjassot de personal de suport per a tasques de neteja o relacionades amb la preservació de la salut, entre altres accions.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, juntament amb la regidora d’Educació, Manoli Carrero i el regidor de Serveis Municipals, Manuel Pérez Menero, han volgut acostar-se a les portes de diferents col·legis de Burjassot per a comprovar l’ambient del primer dia i per a recollir les impressions de professorat i famílies. Des de l’exterior dels centres, ja que el nou protocol no permet l’entrada als recintes educatius de personal alié a aquests, l’Alcalde ha volgut felicitar a i posar “un 10, un excel·lent a tots i a totes en aquest primer dia, ja que tot el procés s’està desenvolupant amb normalitat, dins del que cap, i perquè el comportament col·lectiu està sent exemplar. Hui comença un curs que, per motius obvis, ni serà normal, ni serà un senzill, però des del primer dia ja s’està veient que el treball previ realitzat i l’esforç i la voluntat de tots els col·lectius implicats, professors, Ampes, Regidoria d’Educació Brigada i altres departaments municipals, CEMEF, etc…perquè tot va bé, faran que els nostres xicotets estiguen segurs, protegits, en mans de bons professionals i, entre tots, traurem el curs avant, amb nota”