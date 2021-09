Burjassot tanca el seu vacunódromo amb el 90% de la població vacunada contra la COVID-19

Print This Post

D’instal·lació esportiva a centre de vacunació massiva contra la COVID-19. Així ha romàs el Pavelló Cobert de Burjassot durant els últims mesos des que, el mes de febrer passat, l’Ajuntament de Burjassot posara a la disposició de la conselleria de Sanitat aquesta instal·lació per considerar que reunia les condicions òptimes per a reconvertir-se en centre per a albergar la campanya de vacunació massiva en el municipi.

Va ser exactament el 24 de maig de 2021 quan el vacunódromo particular de Burjassot va obrir les seues portes per a albergar a tota la ciutadania que, ateses les cites cursades des de la conselleria de Sanitat, acudia per a rebre la primera i, més tard la segona, dosi de la vacuna contra la malaltia. Des de llavors fins ara, 127 dies després, des de Jose Miguel, primer veí de Burjassot a rebre la vacuna en aquesta instal·lació, fins a les persones que, encara hui fins a les 20:30h, rebran la seua dosi, prop del 90% de la població local, des de la tercera edat fins a xiquets i xiquetes amb els 12 anys complits, han rebut les seues corresponents dosis.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, que hui ha visitat el vacunódromo per última vegada, ha destacat “l’esforç de tots i totes perquè aquesta campanya haja sigut un èxit i l’agraïment generalitzat perquè Burjassot ha contribuït al fet que, hui dia, el 90% de la societat de Burjassot i de la Comunitat Valenciana valenciana estiga vacunada i protegida. Vull felicitar encaridament pel seu encomiable treball a tot el personal sanitari que ha estat al peu del canó des del primer dia; i també a la Brigada Municipal, a Protecció Civil, a Policia Local, a diferents tècnics municipals per conjuminar esforços i a tota la ciutadania de Burjassot en general pel seu comportament exemplar. Una vegada més ha quedat demostrat que la lluita contra aquest virus, és una lluita col·lectiva, de tots i totes.

A partir d’ara, les vacunes s’administraran en els centres de salut de Burjassot, tal com es va començar a realitzar a l’inici de la campanya i les pròximes cites que es cursen, ja s’assignaran en les noves ubicacions.