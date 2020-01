Burjassot tornarà a estar present en el Circuit RunCáncer 2020, la seua edició més ambiciosa

Connect on Linked in

Aquest matí , el Palau de Congressos ha albergat la presentació de RunCáncer, el Circuit de l’Associació Espanyola contra el càncer de València que, en 2020, aconsegueix la seua sisena edició. I serà sens dubte la més ambiciosa fins al moment, ja que inclourà la participació de 108 localitats amb 108 marxes i 17 carreres contra el càncer.

Burjassot serà una d’aquestes localitats quan el pròxim 7 de juny, el circuit RunCáncer arribe als carrers del municipi, en format de marxa i també de carrera. Així, en la presentació del circuit ha estat present l’Alcalde, Rafa García, acompanyat del regidor Manuel Pérez Menero i d’una bona representació de la Junta Local contra el Càncer de Burjassot, amb Lola Angresola com a presidenta, al capdavant.

El director de RúnCancer, Javier Llombart ha destacat que, “gràcies a tots els que van participar en el circuit de 2019, s’han recaptat 340.885 euros per a continuar lluitant contra el càncer”. Per part seua, Tomás Trenor ha ressaltat la importància d’aquest circuit quant a la visibilitat que genera per a la lluita contra aquesta malaltia i ha agraït el suport i la labor de tots aquells que el fan possible. Com és el cas del municipi de Burjassot.

L’acte també ha servit per a presentar la carrera del circuit de 2020, elaborada amb un teixit totalment reciclat.