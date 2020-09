Burjassot ultima l’obertura dels centres escolars per al dilluns 7 de setembre

Connect on Linked in

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, al costat de la Regidora d’Educació, Manuela Carrero, s’han reunit aquesta setmana amb els responsables dels centres educatius públics i concertats del municipi per a ultimar les necessitats finals dels centres de cara a l’inici del curs dilluns que ve 7 de setembre i exposar-los les actuacions que ja s’han dut a terme o s’estan realitzant per part de l’Ajuntament.

L’Alcalde ha traslladat als directors dels centres la seua total disponibilitat i col·laboració, que ja se’ls havia brindat una vegada conegut el protocol Covid el mes de juliol, per a accions de neteja, desinfecció i qualsevol necessitat que puguen tindre. En concret, l’Ajuntament, a més de les neteges ja de per si rutinàries i les desinfeccions realitzades, posarà a la disposició dels centres docents una persona per a tasques de neteja i desinfecció permanent amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels centres i poder atendre en tot moment les necessitats higièniques que siguen necessàries.

Així mateix, l’Ajuntament també posarà a la disposició dels centres docents una persona de suport en la consergeria per a tasques necessàries de cara a accions relatives a la salut de les i els alumnes. L’Alcalde també ha oferit als Centres la possibilitat de comptar amb espais municipals que reunisquen les condicions per a poder albergar activitats docents i així afavorir la baixada de ràtios. També se’ls ha oferit una sèrie de mesures addicionals, com la possibilitat de desinfectar els centres amb els canons d’ozó amb els quals compta l’Ajuntament, poder tallar i convertir en zona de vianants els accessos als col·legis mentre duren els moments d’entrada i eixida dels alumnes, i la presència policial per a controlar aquests punts i hores de màxima afluència i que es puguen mantindre les mesures de seguretat.

Tots els centres de Burjassot ja han elaborat els seus plans de contingència i es troben en disposició d’obrir les seues aules el dilluns 7 de setembre, i s’han posat en comunicació amb les famílies dels alumnes per a informar-se’ls referent a horaris, accessos, normatives, etc, etc. Des de l’Ajuntament, l’Alcalde els ha transmés tot el seu suport “i sobretot, l’agraïment per l’esforç que s’està fent tan conscienciós, no és fàcil treballar en aquestes condicions, però amb la col·laboració de tots, els centres escolars seran espais segurs per a les nostres filles i fills. Demane la col·laboració de les famílies també per al compliment dels protocols sanitaris, i la seua comprensió i paciència. Sembla que estiguem vivint una nova normalitat, però no hi ha res de normal en una pandèmia, i adaptar-nos a ella comporta sacrificis per part de tots pel bé i la seguretat dels nostres menors i de les nostres famílies o grups de riscos de la població”.

D’altra banda, també s’està gestionant la subvenció en activitats de suport educatiu o extraescolars, i s’ha elaborat un projecte conjunt per a reforçar les necessitats dels alumnes en els quals s’ha detectat desigualtats en l’educació durant, principalment, l’estat d’alarma dels mesos anteriors. Aquest projecte està encaminat a reforçar a les i els alumnes que van poder veure’s afectats per les circumstàncies d’aqueixos moments, sobretot per problemes d’accés a elements telemàtics, i per tant, tindran a la seua disposició dins de la jornada escolar, però fora de l’horari lectiu, suport específic de reforç per a anar a poc a poc solucionant aquests possibles problemes educatius.