Burjassot viurà la festivitat de la seua Patrona i de San Miguel Arcàngel

Setembre significa per al municipi de Burjassot tornar a engalanar-se per a celebrar dues importants festivitats: la festa de San Miguel Arcàngel i el dia de la seua Patrona, la Verge del Cap. El programa d’actes començarà amb la tradicional Baixada de la imatge de la Verge del Cap des de la seua ermita fins a la Parròquia de San Miguel Arcàngel. La solemne processó organitzada per la Junta del Novenario 2019 tindrà lloc, com és habitual, el 19 de setembre, en acabar la missa que se celebrarà, a les 19h, en l’Ermita dels patrons. A partir del 20 de setembre i fins al dia 28, en el temple parroquial de San Miguel, se celebrarà la tradicional Novena en honor a la Patrona.

Amb l’objectiu de reunir entorn de la taula a totes les clavaries, associacions i entitats que habitualment col·laboren i participen en la festa que Burjassot dedica a la seua patrona, la Clavaria de la Verge del Cap 2019, amb María Cebriá Martínez com clavariesa major, ha organitzat un sopar de sobaquillo en la qual també s’espera comptar amb grups de clavariesas d’anys anteriors. El sopar tindrà lloc el dissabte 21 de setembre, al Pati de les Sitges, una vegada finalitzada la novena.

Per part seua, la Clavaria de San Miguel Arcàngel, que en 2019 té com a clavari major a Joaquín Segòvia Máñez, ha organitzat un berenar a base d’orxata i fartons, que tindrà lloc entre les 18:30h i les 20h, en la Plaça de l’Església de San Miguel. Aquesta vesprada lúdica serà el preludi a la celebració de la festivitat de San Miguel Arcàngel, el diumenge 29 de setembre. La jornada començarà a les 8h, amb el volteig general de campanes i amb el so de la pólvora en la Plaça d’Emilio Castelar. A les 12h, tindrà lloc la solemne missa en honor a San Miguel, titular de la Parròquia, la qual serà cantada pel Cor Ciutat de Burjassot. A les 14h, i patrocinada per la Clavaria de San Miguel, es dispararà una mascletà, al carrer Pintor Goya, a càrrec de RICASA. A la vesprada, a partir de les 20h, tindrà lloc la processó de San Miguel Arcàngel pel recorregut habitual, amb la companyia de les clavaries i totes les persones que vulguen participar i amb la companyia musical de l’Agrupació Musical Les Sitges. En 2019, la Clavaria de San Miguel, amb la voluntat de contribuir al manteniment del patrimoni de la Parròquia, ha dut a terme la completa restauració del camina de San Miguel.

Finalment i com a culminació d’aquest setembre festiu per al municipi, el 30 de setembre Burjassot celebrarà la festa de la seua patrona, la Verge del Cap. Enguany, la clavaria està composta per María Cebriá, com Clavariesa Major, Winona García, Laura López, Mireia Esteban, Elisa Tortajada, Paula Tortajada i Almudena Segòvia. Totes elles seran recollides de les seues cases per les seues ciriales per a, a partir de les 11h concentrar-se en la Plaça d’Emilio Castelar. Des d’ací i en cercavila pel carrer Jorge Juan es dirigiran a la Parròquia de San Miguel Arcàngel on, a les 12h, tindrà lloc la solemne eucaristia en honor a la Patrona.

A la vesprada, a les 20h, bona part de Burjassot acompanyarà a la imatge de la Verge del Cap que, en solemne processó i custodiada per les imatges de San Miguel i del Patró, Sant Roque, tornarà a l’Ermita, pel recorregut habitual. Com és tradició a Burjassot, la jornada festiva de la Patrona conclourà amb la “Pujà” i “Rodà” de Sant Roque, Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valencina.