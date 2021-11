“Ca Picassent”, un homenatge al col·lectiu de la restauració de Picassent després de la pandèmia.

Connect on Linked in

El divendres 5 de novembre a les 19.00 tindrà lloc a la Casa de Cultura de Picassent la inauguració de l’exposició fotogràfica “Ca Picassent – La nostra restauració”. Un homenatge al col·lectiu de restaurants, bars i cafeteries del poble per la seua resiliència davant la pandèmia. Està realitzada per l’equip Picafoto i organitzada per l’Associació d’Amics de Cristòfor Aguado amb el suport de l’Ajuntament de Picassent.

L’exposició més rellevant de l’any per part del col·lectiu *Picafoto, és la realitzada cada any coincidint amb la Setmana Cultural de l´Associació d´*Amics de Cristófor Aguado el mes de novembre.

En aquesta edició, l’equip Picafoto ha dedicat el seu projecte fotogràfic a transmetre un reconeixement i homenatge al col·lectiu de restaurants, bars i cafeteries del poble de Picassent, fortament afectat per les conseqüències derivades de la COVID-19.

I ho ha fet baix la premissa, per cert, molt popular en aquests temps: “sense deixar a ningú darrere”. I per a això han recorregut tots aquests establiments del poble per a fotografiar a les seues gents. Professionals que han demostrat la seua capacitat de resiliència davant moments molt complicats, tant des d’un punt de vista econòmic com social.

Una exposició on s’aprecia la complicitat entre les 196 persones fotografiades en els seus locals i l’equip Picafoto. 65 establiments entre restaurants, bars i cafeteries que conformen un espai d’alt valor social per al poble de Picassent.