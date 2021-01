Caballero: ‘L’Horta Nord Rep més de 79 milions per a infraestructures, centres educatius i sanitaris’

Connect on Linked in

La secretària provincial destaca la voluntat política de totes les administracions per a convertir-se en el “motor de la reconstrucció social i econòmica” després de l’impacte de la pandèmia

La comarca de l’Horta Nord rebrà enguany un total de 79 milions d’euros. Gran part d’aquest muntant s’invertirà, segons ha explicat la diputada autonòmica i secretària provincial del PSPV-PSOE, Mercedes Caballero, “a millorar les infraestructures, centres educatius i sanitaris, la vertebració i major connectivitat d’aquesta comarca”. En concret, l’Horta Nord rebrà 43,3 milions d’euros dels comptes de la Generalitat, prop de 25 milions d’inversions dels Pressupostos Generals de l’Estat i 11 milions del Fons de Cooperació Municipal.

La líder provincial, que ha visitat Burjassot, acompanyada del seu alcalde, Rafa García, la diputada nacional Pepa Andrés i el secretari comarcal, Juan Carlos Fulgencio, ha assenyalat que els pressupostos per a l’Horta Nord són “el fidel reflex de la voluntat política de totes les administracions per a oferir la resposta que precisa la nostra ciutadania i el motor de la reconstrucció social i econòmica després de l’impacte de la pandèmia”.

Caballero ha explicat que “els comptes del Govern, la Generalitat i la Diputació de València revelen el nostre clar compromís social i reafirmen amb fets el valor de la paraula donada: que ningú quede arrere en aquesta crisi”. Per això -ha continuat- “permetran protegir a aquells sectors més vulnerables i mantindre el caràcter inversor en aquells projectes més necessaris”

Entre les actuacions que s’han consignat en els comptes de la Generalitat ha destacat l’IES Patacona, a Alboraia, millores en centres escolars a Tavernes Blanques, Moncada, Albuixech o Bonrepòs i Mirambell, l’ampliació de centres de salut i especialitats a Burjassot, Puçol, Rafelbunyol, Almàssera i Moncada i l’execució d’infraestructures bàsiques. Una altra de les actuacions és l’execució de la passarel·la de ciclovianants sobre la V-21 a Massalfassar i la Pobla de Farnals, un nou exemple de com les infraestructures es posen al servei de les persones promovent la mobilitat sostenible i creant un eix de comunicació entre l’interior i la costa.

En aquest punt, la diputada i l’alcalde de Burjassot han destacat el soterrament de la infraestructura de connexió Burjassot, amb una inversió de més de 4 milions d’euros. “Aquesta era una reivindicació històrica de Burjassot i la Generalitat complirà el seu compromís per a escometre una obra que portava paralitzada des de 2011 per l’anterior govern”, ha destacat Rafa García al mateix temps que han reivindicat l’aposta del Consell per la seguretat viària i el foment del transport públic.

25 milions del Govern

Mercedes Caballero també ha valorat les inversions compromeses en els Pressupostos Generals de l’Estat per a la comarca de l’Horta Nord, que sumen més de 25 milions d’euros. Entre els projectes que ha citat destaquen infraestructures com el pati de les Sitges de Burjassot que, segons Rafa García “a la seua finalització haurà suposat una inversió superior als 2 milions d’euros fins a 2024”.

Altres actuacions previstes són la millora de la capacitat de la V-30 (100.000 euros), l’accés a l’aeroport (N-220) en el tram d’enllaç amb la V-30, al projecte de la qual es destinen 13 milions d’euros en 2021, les millores funcionals en l’A-7 i la integració ambiental del by-pass, projecte que té consignats 100.000 euros en 2021 i el tram del tercer carril de la V-21 entre Carraixet i València, el pressupost de la qual és de 10,9 milions.

La dirigent socialista també ha destacat la important injecció del Fons de Cooperació, amb el qual compten els municipis de la província, que ascendeix a 80 milions d’euros, gràcies a l’aportació extra de la Diputació de València de 60 milions més, per a poder pal·liar els efectes de la crisi derivada del COVID-19. “Aquest fons ha augmentat en un 50% en un any davant la situació sobrevinguda, un exemple més de la voluntat de les nostres institucions de mobilitzar recursos per als consistoris en un moment com l’actual”, ha asseverat.

Aqueixa partida, en el cas de la comarca de l’Horta Nord ascendeix a 11 milions d’euros. “Es tracta d’unes ajudes que són fonamentals per als ajuntaments i ve a reforçar el nou model de gestió provincial que garanteix als municipis els recursos necessaris per a millorar les seues infraestructures i serveis i amb això la qualitat de vida dels seus ciutadans”.

Els comptes compleixen les expectatives

La diputada nacional Pepa Andrés ha subratllat el consens polític reeixit amb aquests pressupostos que, en el cas de la nostra Comunitat “compleixen les expectatives estatutàries i amb les reivindicacions valencianes, atenent per primera vegada el criteri de població i, en el cas del Ministeri Transports supera aquest percentatge en un 13%”.

Per part seua, el secretari comarcal Juan Carlos Fulgencio ha subratllat que els PGE “establiran les bases de la transformació del model productiu en vehicular 27.000 milions de fons europeus que permetran avançar en la transició energètica, la digitalització, la cohesió social i territorial i en matèria d’igualtat”. Fulgencio ha valorat la col·laboració entre administracions per a aconseguir fites com “la consolidació de l’ingrés mínim vital, el finançament en dependència, que quasi es multiplica per tres o l’aportació de la diputació amb més d’11 milions que suposa un autèntic baló d’oxigen per als nostres municipis”.