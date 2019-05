Caballero: “Oltra no pot callar davant l’evidència de la il·legalitat de Compromís en enviar propaganda des de l’Ajuntament de Castelló”

Connect on Linked in

Recorda que Oltra va dir fa un any que demanaria explicacions a Nomdedéu per la seua imputació per malversació i falsedat, “però ni ella ni Puig han fet res i ho han mantingut com a secretari autonòmic d’ocupació”

Brancal, també imputada, segueix en la corporació com a regidora i a més es presenta a les eleccions municipals com a número 2 de la formació d’Oltra

El responsable d’Ús del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Caballero, ha afirmat hui que la líder de Compromís, Mónica Oltra, “no pot guardar silenci davant l’evidència de la il·legalitat de Compromís en enviar propaganda electoral de la seua formació des de l’Ajuntament de Castelló”.

Caballero ha assenyalat que ahir es va comprovar que els sobres que va enviar Compromís des de l’Ajuntament, en una utilització partidista de la institució, sí que eren electorals, i ha criticat que tant Oltra com Puig “hagen mantingut durant aquest temps a Enric Nomdedéu, que està imputat, com a secretari autonòmic d’Ocupació, sense aplicar res del que demanen a uns altres”.

Així, el diputat electe a les Corts ha recordat que ja al maig de l’any passat Oltra va afirmar que el Consell demanaria explicacions a Nomdedéu i s’actuaria en conseqüència després de la imputació d’aquest pels presumptes delictes de malversació i falsedat. “Un any després segueixen sense fer res. Nomdedéu ha seguit durant aquest temps com a secretari autonòmic i continua estant –ara en funcions- malgrat haver hagut d’anar a declarar”.

Caballero ha indicat que Compromís “va fer paranys a l’Ajuntament de Castelló, utilitzant diners de tots els ciutadans per a fer propaganda electoral partidista”. “I el pitjor és que una vegada oberts els sobres i comprovat que efectivament era així la exvicealcaldesa, Ali Brancal, continue negant la major i fins i tot acusa el PP d’alterar proves. Hui Brancal segueix en la corporació com a regidora sense que passada res a ulls de Compromís i de PSPV, i a més es presenta a les eleccions municipals com a número 2 de la formació d’Oltra”, ha manifestat.

“Tant Brancal com Nomdedéu haurien d’estar apartats de la vida pública, que és el mateix que ha demanat Compromís quan les imputacions han sigut d’altres formacions. Hui Oltra té l’oportunitat de demanar el cessament dels dos i no deixar