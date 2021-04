CaixaBank i la Fundació per la Pilota Valenciana presenten la final de la ‘Lliga CaixaBank d’escala i corda’

Connect on Linked in

El títol es resoldrà dissabte que ve en el trinquet Pelayo de València amb el duel entre els equips d’Almussafes i Pedreguer – Masymas

Giner i Álvaro Gimeno podrien guanyar el seu primer títol, mentre que la resta de jugadors serien campions per segona ocasió

En l’acte s’han presentat els nous equipaments dels jugadors que incorporen la marca CaixaBank com a principal patrocinador de la Lliga que porta el seu nom després de la recent fusió amb Bankia

CaixaBank i la Fundació Pilota Valenciana han presentat este dimecres la final de la ‘Lliga CaixaBank d’escala i corda’. En l’acte, que ha tingut lloc en el Trinquet Pelayo complint amb totes les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries, s’han presentat els nous equipaments dels jugadors que incorporen la marca CaixaBank com a principal patrocinador de la Lliga que porta el seu nom després de la recent fusió amb Bankia.

El títol es resoldrà dissabte que ve en el Trinquet Pelayo on la formació d’Almussafes, amb De la Vega, Javi i Carlos s’enfrontarà a l’equip de Pedreguer-Masymas de Giner, Pere i Álvaro Gimeno. La partida serà retransmesa en directe el pròxim 17 d’abril per la televisió pública autonòmica, À Punt, a partir de les 17.45 hores.

Giner i Álvaro Gimeno debuten com a finalistes i per tant aspiren a proclamar-se campions per primera vegada de la màxima competició per equips. Per a la resta de jugadors seria el segon títol. La del dissabte serà la setena final per a Javi, la tercera per a Carlos i la segona per a De la Vega i Pere.

En l’acte han participat el director d’Institucions de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Manuel Bañuls; la secretària autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Raquel Tamarit; el president de la Fundació per la Pilota Valenciana, Josep Maria Catalunya; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuan.

De la Vega i Pere han exercit en la presentació com a representants dels seus respectius equips. El rest de l’equip d’Almussafes ha enaltit l’immaculat recorregut dels seus rivals durant la competició. “La trajectòria de l’equip de Pedreguer-Masymas, sense cap partida perduda, ho diu tot. Haurem d’estar perfectes si volem guanyar encara que arribem amb molta confiança perquè el nostre equip ha experimentat una evident millora a mesura que ha transcorregut la competició”, ha dit De la Vega.

El mitger de Pedreguer, per part seua, ha apuntat precisament a l’evolució dels seus contraris com a fet més preocupant en les seues aspiracions per a proclamar-se campió. “L’equip d’Almussafes ha anat de menys a molt més i en les partides de semifinals ha demostrat que està a un nivell altíssim deixant fora de la competició a un dels equips favorits. La final serà complicada, evidentment volem ser campions, però sobretot oferir un bon espectacle a la gent que ens estarà veient des de les seues cases”, ha comentat Pere.

Tots dos pilotaris també s’han referit a la pressió que implica jugar una final de tanta rellevància. “Una final és una partida diferent i els dos equips arribem amb la mateixa pressió. En un dia tan especial pot passar qualsevol cosa”, ha assenyalat De la Vega.

Pere, per part seua, considera que “arribar a una final és molt difícil i el que cal fer és gaudir d’ella. La pressió cal llevar-li-la de damunt en el moment en el qual donem les primeres pilotades”.

Manuel Bañuls, director d’Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, ha sigut l’encarregat de donar la benvinguda als assistents a l’acte. En les seues declaracions ha destacat la seua “satisfacció de participar, per primera vegada en nom de CaixaBank, en la presentació de la final d’un campionat que és, sens dubte, una de les cites més importants de l’esport valencià. Un campionat que des de hui, i després de la recent fusió de les dues entitats financeres, és ja la ‘Lliga CaixaBank d’escala i corda’”.

A més, Bañuls ha subratllat que “la marca llueix en tots els suports de la competició, de la mateixa forma que estarà també present en la resta de campionats masculins i femenins que es disputen al llarg de la temporada, donant continuïtat a la gran tasca desenvolupada per Bankia en el món de la pilota valenciana”.

En representació de la Generalitat Valenciana ha participat Raquel Tamarit, secretària autonòmica de Cultura i Esports, que ha començat la seua intervenció destacant la importància del campionat. “És un dia emocionant, com sempre que es presenta una final de la Lliga. Esta competició és la màxima que es juga per equips, amb trenta anys d’experiències, i que compta amb el suport econòmic i institucional de la Generalitat Valenciana”.

Així mateix Tamarit ha fet referència a la incorporació de CaixaBank com un dels grans valedors de l’esport autòcton. “CaixaBank passa a ser la cara visible del nostre esport, la marca amb la qual tota la societat associarem la pilota. Vull agrair el seu compromís, la voluntat de continuar avant amb un projecte que està tan lligat amb l’ADN dels valencians. La pilota creix, es consolida, i també l’interés que desperta. La retransmissió de les partides per À Punt, Proximia i LaLigaSports estan contribuint al fet que la pilota s’acoste a les cases”.

També ha intervingut en l’acte el president de la Federació de Pilota Valenciana. José Daniel Sanjuan ha assegurat que “la final de la Lliga és el principal esdeveniment de l’any, juntament amb la de l’Individual. Venen uns jugadors que han passat per la selecció valenciana, per les escoles de tecnificació. Per a la Federació és un plaer que tota la tasca que fem després siga recompensada amb el fet que estos jugadors siguen professionals”.

Finalment, Josep Maria Catalunya, president de la Fundació per la Pilota Valenciana, ha assenyalat que “els dos equips porten una trajectòria fabulosa i la gent està expectant pel que passarà en la final. Desitgem que siga un èxit esportiu perquè això redundarà en el món de la pilota i dels patrocinadors. Hui és un dia important per l’entrada de CaixaBank. Fa trenta anys que va començar la Lliga, he conviscut amb tots els patrocinadors i pense que la fusió entre Bankia i CaixaBank serà beneficiosa per a tots. Només cal veure el suport que CaixaBank li dona a la pilota basca. Espere que la col·laboració que iniciem hui iguale o fins i tot supere a la que manteníem amb Bankia”.

De la mateixa manera, Catalunya ha destacat la labor social de l’entitat financera. “Parlar de CaixaBank i de la Fundació “la Caixa” són paraules majors. Impulsors del futur Caixaforum València, que acostarà el millor de la cultura a València, els programes i iniciatives socials, la interculturalitat, la cooperació internacional, EduCaixa, beques, investigació de salut i innovació. Bankia, a la qual agraïm enormement la seua implicació durant estos anys, ha penjat els guants, però ha eixit al trinquet un jugador excepcional com és CaixaBank. Tindre un soci com este és per a nosaltres una gran satisfacció”.

FOTOS:

Foto 1: Finalistes i autoritats posen a la foto de família posterior a la presentació.

Foto 2: Manuel Bañuls posa al costat dels finalistes amb el material triat per a la partida.