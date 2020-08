Call me by your name’ arriba a la ‘Filmoteca d’estiu’

Connect on Linked in

Les projeccions seran el dijous 6 i el divendres 7 d’agost

El dijous 6 d’agost arriba a la ‘Filmoteca d’estiu’ l’aclamada pel·lícula ‘Call me by your name’, en la qual un jove anomenat Elio, de dèsset anys, passa el càlid estiu de 1983 a la casa d’estiu dels pares a Itàlia gandulejant, llegint llibres, escoltant música i nadant. Un dia arriba l’atractiu Oliver, el nou ajudant nord-americà de son pare. Al principi Elio es mostra una mica distant, però prompte tots dos comencen a eixir junts d’excursió i, a mesura que l’estiu avança, l’atracció mútua es fa més intensa.

La pel·lícula forma part del cicle ‘Summer Was Sexy!’ que ens mostra films d’estiu, l’estació de la sensualitat, del fregament de cossos banyats pel sol, del primer amor… i com que la diversitat del cicle s’estén més enllà de mostrar cinema americà, francés, anglés, alemany, japonés o espanyol, també hi ha diversitat entre els subjectes desitjants en aquestes pel·lícules, com és bona mostra el desig homosexual que ens presenta ‘Call me by your name’.

Dirigida per Luca Guadagnino, basada en la novel·la homònima d’André Aciman, i protagonitzada per Timothée Chamalet i Armie Hammer, va ser un dels grans èxits de les pantalles en 2017, i va ser nominada en diverses categories als Premis Òscar, als Bafta i als Globus d’Or, i va guanyar el Premi Òscar en la categoria de millor guió adaptat.

L’estètica calculada, una excel·lent banda sonora i la presència de l’‘It-boy’ del moment, Timothée Chamalet, van convertir ‘Call me by your name’ en tot un fenomen internacional. El d’Elio i Oliver ha sigut el romanç de la dècada.

Les projeccions de la ‘Filmoteca d’estiu’ se celebren de dilluns a diumenge, llevat dels dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s’inicia a les 22.30 hores i la taquilla s’obri a les 21.00 hores. El preu de l’entrada general és de 3,50 euros i 25 euros per a l’abonament de deu sessions.