Camarero: “El Consell treballa per uns servicis socials sostenibles, de qualitat i centrats en les persones”

Susana Camarero destaca que la Conselleria ha destinat en 2024 el pressupost més alt de la seua història en dependència,

Amb 647 milions d’euros, es va atendre un 24 % més de persones i es van reduir les llistes d’espera un 27 %



La Conselleria va augmentar en 2024 un 167 % el reconeixement de discapacitat, la qual cosa va agilitzar el procés de valoració per a les prestacions

Ressalta que, després de la riuada, el Consell ha mobilitzat més de 1.847 milions d’euros en temps rècord entre ajudes directes a fons perdut i inversió en obres i contractes d’emergència per a reparar els danys

La vicepresidenta primera i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, Susana Camarero, ha assenyalat que “el Consell treballa per uns servicis socials sostenibles, de qualitat i centrats en les persones”.

Així s’ha expressat Susana Camarero durant la conferència que ha oferit sobre els reptes i oportunitats de la política social de la Comunitat Valenciana, organitzada pel Club de Trobada Manuel Broseta a València, i que ha sigut oberta per la presidenta del club, Amparo Maties.

En el transcurs de la seua intervenció, Camarero ha indicat que, “en matèria de dependència, en 2024 la Conselleria ha destinat el pressupost més alt de la història de la Comunitat Valenciana a prestacions socials, i ha arribat a 647 milions d’euros”. A més, ha afegit que “es van atendre quasi 169.000 persones, un 24 % més que en 2023 i es van reduir les llistes d’espera en 5.300 persones (un 27 % respecte a l’any anterior)”.

Igualment, Susana Camarero ha ressaltat que, “en matèria de discapacitat, la Conselleria va augmentar un 167 % el reconeixement de persones amb discapacitat a la Comunitat amb un gran esforç, amb la qual cosa es va agilitzar el procés i es va augmentar el personal per a garantir que a les persones que necessiten una prestació se’ls agilitzen les valoracions perquè se’ls reconega com més prompte millor”.

La vicepresidenta primera i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda també s’ha referit a l’aprovació per unanimitat de les Corts de la Llei d’accessibilitat universal i a la pròxima presentació d’un avantprojecte de llei de reforma de la renda valenciana d’inclusió (RVI), per a convertir-la en una prestació que coexistisca amb l’accés al treball, i afavorisca la inclusió real de les persones que la perceben.

Així mateix, ha assenyalat que des de la Conselleria “hem promogut un model de cura integral per als nostres majors, que ha millorat la seua qualitat de vida i els garantix així una vellesa digna, activa i plena, a través de programes d’envelliment actiu, lluita contra la soledat no desitjada i també, el repte residencial, que hem d’afrontar mitjançant la col·laboració publicoprivada”.

En relació a la política de vivenda, la vicepresidenta primera ha destacat el ritme del Pla Viu de la Generalitat, “una iniciativa ambiciosa i necessària que es desenrotlla en col·laboració amb ajuntaments i el sector privat”, ha dit, i que preveu la construcció de 10.000 vivendes a preus assequibles, del qual en 2024 s’han licitat 1.600 vivendes i en 2025 més de 3.000 vivendes socials estaran en construcció.

DANA

En l’acte, que ha comptat amb l’assistència de personalitats de l’àmbit polític, econòmic i social de la Comunitat Valenciana, Camarero també ha recordat la gestió realitzada pel Consell per a la reparació del mal produït per la riuada del 29 d’octubre, de la qual ha indicat que “s’han mobilitzat més de 1.847 milions d’euros en temps rècord entre ajudes directes a fons perdut i inversió en obres i contractes d’emergència”.

En este sentit, Susana Camarero ha ressaltat els 943 milions d’euros destinats a ajudes directes, de les quals el Consell ja ha abonat més del 47 %.

“Hem ajudat 73.300 valencians per a compensar la pèrdua de vehicles, hem resolt 23.000 ajudes per a adquirir béns de primera necessitat per més de 137 milions d’euros i concedit 1.138 ajudes al lloguer per a aquells que han patit danys en les seues vivendes puguen temporalment seguir amb les seues vides mentres s’arreglen, per import de 12,7 milions d’euros”, ha puntualitzat.

Després de la conferència, Camarero ha participat en un sopar-col·loqui amb els socis assistents del club, ha rebut la Medalla del Club i ha firmat en el llibre d’honor.