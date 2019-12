Campanya de Joguets 2019 a pocs dies de la Nit més especial

Print This Post

Els patges reials de cada casa a ple rendiment



Falta menys d’una setmana perquè ses majestats d’Orient arriben a totes les cases del món



En aquests dies previs és imprescindible que el patges reials de cada casa treballen sense descans en cerca de totes les peticions dels xiquets



El pitjor que poden trobar-se és la paraula esgotat, i és que a hores d’ara hi ha joguets que no es poden comprar per falta de stock

Les peticions caminen des del més tradicional que no passa de moda, fins a les modernitats i joguets nous de campanya, des de la Nancy nina de tota la vida als jocs de taula més divertits per a tota la família