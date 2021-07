Campanya de la DGT de control de velocitat

Connect on Linked in

Una velocitat adequada podria evitar el 25% dels accidents de trànsit amb víctimes mortals

La campanya de control de velocitat es desenvoluparà fins al pròxim 18 de juliol

En la passada campanya van ser controlats 51.773 vehicles en les carreteres de la C.Valenciana i denunciats 3.325 conductors, el 6,42% del total

L’Associació de Lesionats Medul·lars i Grans Discapacitats Físics (ASPAYM) col·labora amb la DGT conscienciant als conductors sobre el greu risc que suposa circular sense respectar els límits de velocitat.

El subdelegat en funcions del Govern a València, Luis Felipe Martínez, ha presentat la campanya de vigilància i control de velocitat de la Direcció General de Trànsit que es prolongarà fins al pròxim 18 de juliol. En aquest acte la cap provincial de Trànsit de València, Pilar Fúnez, ha subratllat que “una velocitat adequada podria evitar el 25% dels accidents de trànsit amb víctimes mortals”. Segons les dades aportades per Fúnez, en 2019 (últim any amb dades consolidades) la velocitat va ser present en el 23% dels accidents mortals. “La velocitat és un dels principals factors concurrents en els accidents amb víctimes mortals, només per darrere de les distraccions i per davant del consum d’alcohol i drogues”, ha afegit.

Per part seua, el subdelegat en funcions ha indicat que la velocitat “té una influència directa en la severitat dels sinistres de trànsit. Amb velocitats altes, el nombre d’accidents i la seua gravetat augmenten de manera significativa”.

Luis Felipe Martínez ha visitat hui un dels controls que la Direcció General de Trànsit té instal·lats per al desenvolupament de la campanya de control de velocitat. Aquesta campanya en la qual col·labora l’Associació de Lesionats Medul·lars i Grans Discapacitats Físics (ASPAYM) tracta de conscienciar a la població sobre la necessitat de complir amb la normativa de circulació.

La DGT recorda que:

A partir de 80km/h és pràcticament impossible que un vianant se salve en un atropellament. Si la velocitat del vehicle que impacta és de 30 km/h el risc de mort del vianant és d’un 10%; si la velocitat és a 50 km/h, aqueix risc de defunció s’eleva al 90%.

A 120km/h es necessita per a detindre’s una distància superior a un camp de futbol.

L’excés de velocitat no sols incideix en la seguretat viària, també té una influència negativa sobre el medi ambient, la qualitat de vida i el consum de combustibles.

Balanç de l’anterior campanya de velocitat

L’anterior campanya de control de velocitat desenvolupada entre el 10 al 16 de maig es va tancar amb el control de 51.773 vehicles en les carreteres de la Comunitat Valenciana i amb 3.325 conductors denunciats, el 6,42% del total

Per províncies, en la de València es van controlar 26.393 vehicles, en la d’Alacant, 16.131 i en la de Castelló, 9.249. Els conductors denunciats van ser 2.090 a València, 795 a Alacant i 440 a Castelló.

En el que portem d’any, 44 persones han perdut la vida en accidents de trànsit en les carreteres de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un increment del 16%, en relació al mateix període de l’any anterior.