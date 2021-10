Connect on Linked in

50 comerços i 3 restaurants participen en les campanyes d’aparadors i menús literaris de la 33a edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira

Les botigues alzirenyes reben un lot amb material divulgatiu sobre el certamen literari

Attic, Camí Vell i Urban Lloc oferixen plats inspirats en les novel·les premiades fins al 15 de novembre

L’Ajuntament d’Alzira, a través del Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià, Serval, ha engegat este migdia una nova edició de la campanya «Aparadors Literaris», que cada any es fa coincidir amb la celebració dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira (PLCA). Enguany són cinquanta els comerços locals que hi participen i que, ahir, van rebre el lot de material relacionat amb les jornades literàries, amb el qual podran fer divulgació del certamen des dels seus aparadors i entre la seua clientela. El material que es lliura a cada establiment és un cartell amb el text «Comerç col·laborador amb els PLCA », una bossa de tela amb un dibuix del Gran Teatre realitzat per l’il·lustrador Paco Roca i amb paraules relacionades amb les arts escèniques, el llibre No sabràs el teu nom de Vicent Usó, premi de novel·la Ciutat d’Alzira 2019, el quadernet Descobrim el Gran Teatre de Marina Pascual i una maqueta-retallable de la caixa escènica del Gran Teatre, elaborada per Javier Benavent Mollà.

Campanya «Menús literaris»

Així mateix, un any mes, els hostalers d’Alzira elaboren entre el 22 d’octubre i el 15 de novembre uns menús especials per a la 33a edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira inspirats en les obres guanyadores dels PLCA. En esta edició són tres els restaurants que oferiran menús literaris: Camí Vell, Attic i Urban Lloc, que han preparat tres menús de 6, 13 i 10 plats respectivament on el nom de cada plat està relacionat amb el títol d’una obra literària, amb noms tan suggerents com «Anar al Japó i tornar», a Urban lloc, «Ànec, Bolets i altres amics», a Attic, o «Menjaré tendons per tu», a Camí Vell. Els clients que tasten un d’estos menús s’emportaran un llibre de la campanya «Llegir en valencià», que cada any organitza la Fundació Bromera per al foment de la lectura.

El regidor de Cultura, Alfred Aranda, ha manifestat el seu agraïment als comerços i hostalers implicats que contribuixen a divulgar els prestigiosos Premis Literaris Ciutat d’Alzira i a potenciar el Gran Teatre com a dinamitzador cultural. Una iniciativa amb la qual «apropem la literatura en la nostra llengua als alzirenys i visitants», reconeix.

Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira celebren enguany la seua 33a edició. Com cada any, a la convocatòria dels premis s’hi afegeixen altres activitats complementàries organitzades per l’Ajuntament d’Alzira i Edicions Bromera, en les quals destaca la commemoració del centenari del Gran Teatre.