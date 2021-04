Campillo subratlla la necessitat de consolidar polítiques de lluita contra el canvi climàtic a través de l’Estratègia València 2030

Connect on Linked in

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana ha posat en valor l’estratègia Smart City VLC per a millorar els servicis públics i la sostenibilitat de la ciutat

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha participat este dimarts en el seminari Reflexions sobre el futur dels ens locals, organitzat el Servici de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, en el qual ha defensat la necessitat d’impulsar i consolidar polítiques de lluita contra el canvi climàtic des de les ciutats, com l’Estratègia València 2030, que l’Ajuntament està treballant.

En la seua intervenció, Campillo ha subratllat la importància de les estratègies urbanes que posen la innovació tecnològica «al servici de les persones i les ciutats amb l’objectiu de canviar el nostre model productiu i la manera de relacionar-nos amb la natura». El vicealcalde ha assenyalat l’estratègia Smart City València «impulsada sobretot a partir del 2018 amb la creació d’un departament d’Smart City, que treballa específicament per a plantejar estratègies que ens ajuden a aconseguir els objectius», ha indicat. De fet, ha afegit, «la crisi de la covid ha posat de manifest la necessitat d’impulsar les eines basades en la innovació i les noves tecnologies de la informació i la comunicació».

El vicealcalde ha participat en el seminari «Ciutats i Pobles neutres i eficients», que ha moderat la periodista ambiental Cori Calero, i que ha comptat amb la participació, entre altres, d’Andreas Wolter, alcalde de Colònia (Alemanya), José María González, alcalde de Cadis, i Eric Recoura, director de Grenoble Ville Ouvert de l’Ajuntament de Grenoble (França).

En la seua intervenció, Sergi Campillo ha explicat l’estratègia Smart City de l’Ajuntament de València, «i com les tecnologies de la informació i la comunicació poden ajudar a tindre ciutats més sostenibles i eficaces en la lluita contra el canvi climàtic». Campillo ha detallat com s’està introduint una sèrie de clàusules ‘smart city’ en els contractes municipals i com s’estan aconseguint projectes a través de Red.es per més de deu milions d’euros per a millorar la gestió dels servicis municipals.

Així mateix ha citat altres exemples d’estratègies de sostenibilitat a València, com la instal·lació de sensors per a la localització de places lliures en les zones de càrrega i descàrrega, o de places de mobilitat reduïda, la qual cosa té efectes d’inclusió social i també de reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera i reducció del trànsit rodat a la ciutat. «Volem destacar –ha incidit Campillo- en què la tecnologia per si sola no solucionarà els problemes derivats del canvi climàtic, però sí que pot ajudar a millorar les polítiques públiques i a tindre eines de lluita per a combatre el canvi climàtic i aconseguir una ciutat més justa i més sostenible».

L’alcalde de Colònia, Andreas Wolter, ha parlat sobre el concepte ‘justícia climàtica’, i ha explicat l’experiència de la seua ciutat en la qual un Consell pel Clima coordina totes les accions que tenen com a objectiu reduir els gasos d’efecte d’hivernacle. Per part seua, l’alcalde de Cadis, José María González, ha recordat que l’accés a l’energia és un dret humà inalienable, i ha detallat les iniciatives d’autoconsum, fiscalitat justa i reducció de les emissions de CO₂ que han posat en marxa en la capital andalusa. Finalment, el director de Grenoble Ville Ouvert, Eric Recoure, ha parlat de la necessitat de fer intervencions i prendre decisions revolucionàries, «que vagen més enllà del que la gent espera».

LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS

Sergi Campillo ha detallat altres iniciatives impulsades a València en diferents àmbits: ha parlat de la posada en marxa de sensors d’ompliment en contenidors, que permet que la recollida estiga basada en dades a temps real, la qual cosa ajuda a definir les rutes en funció de les necessitats reals, estalviant combustible i temps, i contaminant menys. Així mateix, Campillo ha explicat les polítiques d’‘enllumenat eficient’, mitjançant el monitoratge en temps real del consum i les necessitats d’enllumenat, «que està sent molt útil als pobles del Sud», ha assegurat. I s’ha referit també a la implementació de sensors en els autobusos urbans, que mesuren el nivell de contaminació (també acústica) en temps real, i que ajuda a modificar rutes i millorar el funcionament.

En el debat posterior a les intervencions, el vicealcalde de València ha assenyalat que el principal problema amb el que es troben les ciutats per a fer front a la lluita contra el canvi climàtic «és la manca de recursos i d’una base competencial», i ha citat com a exemple d’esta circumstància el cas del Port de València, «on una altra administració assumeix les competències, i a hores d’ara l’Ajuntament no té capacitat competencial per ser determinant en un projecte que afectarà a la ciutat de manera molt sensible», ha lamentat.