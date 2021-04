Campionat Nacional- club Caiac Polo Alaquàs

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els i les esportistes demostraren una vegada més la seua capacitat d’esforç i il·lusió per aquest esport en un any tan difícil provocat per la pandèmia

Els equips senior masculí i sub-16 del club Caiac Polo d’Alaquàs van participar el passat cap de setmana en el primer Campionat Nacional de Caiac Polo de la lliga 2021 celebrat a Madrid. Les i les esportistes van demostrar una vegada més la seua capacitat d’esforç, constància però sobretot il·lusió i ganes per continuar practicant aquest esport en un any tan difícil en el què no han hagut competicions arran de la pandèmia.

L’equip senior masculí, format per joves majors de 16 anys, va aconseguir la sisena plaça en el campionat després de disputar diversos partits en semifinals contra els equips de Málaga, Galicia, Banyoles de Catalunya i Madrid. L’últim encontré, contra Rodeira, tot i que ple d’emoció i lluitat per admdós equips, va dur la derrota als d’Alaquàs i com a conseqüència el sisé lloc.

D’altra banda, l’equip sub-16, format per joves menors de 16 anys amb poca experiència però amb moltes ganes de demostrar la seua capacitat de sacrifici i els valors que els mouen a continuar competint per aquest esport, van aconseguir la quarta plaça en el torneig. L’equip va aconseguir una victòria contundent contra l’equip Oxio Usera de Madrid però va perdre contra el club Arcos d’Andalusia. Finalment, es va classificar en les semifinals on va aconseguir la quarta posición després de perdre contra l’actual campió Combarro de Galicia i contra Pinatar de Murcia. Tot i els resultats, l’equip sub-16 va demostrar que Alaquàs compta amb un gran futur amb aquest equip de joves esportistes amants del caiac polo.

Cal destacar a més que els dies 17 i 18 d’abril Alaquàs acollirà el primer torneig del Campionat d’Espanya LLiga Iberdrola Femenina per als equips senior. El campionat s’iniciarà el dissabte a les 9 del matí al poliesportiu del Bovalar d’Alaquàs i finalitzarà el diumenge amb la participació de vora 80 persones.