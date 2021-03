Campos Racing aspira a una gran arrancada de temporada 2021 a Bahréin

Print This Post

La temporada 2021 de FIA Formula 2 donarà principi aquest pròxim cap de setmana amb Campos Racing en pista amb la seua nova dupla conformada per Boschung i Petecof al volant dels monoplaces Dallara F2

Sakhir (BAH) Mar 8-10, 2021 – Pre-season F2 test at Bahrain International Circuit. Ralph Boschung #21 Campos Racing. © 2021 Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

L’automobilisme torna en gran aquest mateix cap de setmana que ve en el Bahréin International Circuit, escenari anual del Gran Premi de Formula 1 de l’estat insular al Golf Pèrsic. Per això, això suposarà que Campos Racing també iniciarà la seua activitat esportiva aquesta temporada que serà ni més ni menys que la quinzena del campionat de FIA Formula 2.

Aquest 2021 serà una nova era per a l’estructura espanyola atès que és la primera temporada en la qual no estarà el nostre fundador, Adrián Campos, després de la seua tràgica pèrdua el mes de gener passat. De qualsevol forma, el compromés grup de treball que conformen enginyers, mecànics i pilots està ben preparat per a pujar el llistó en el que a resultats es refereix.

Pel que respecta als pilots, Campos Racing comptarà amb una dupla nova integrada per Ralph Boschung i el debutant Gianluca Petecof. Tant Boschung com Petecof van rendir a gran nivell en els tres dies de test que es van celebrar en Sakhir fa dos setmanes. Els pilots que defensen els colors de Campos Racing van comandar la taula de temps de l’última jornada, un prometedor resultat sobre el qual continuar treballant i evolucionant aquest cap de setmana.

Bahrain sempre presenta un exigent punt de partida de la temporada puix que la superfície del circuit brinda un dels asfalts més abrasius de l’any, la qual cosa implica alts nivells tant de desgast com de degradació dels pneumàtics. Però, al mateix temps, l’arena del desert que envolta el circuit està constantment caient sobre l’asfalt amb el que els pilots han de bregar amb un agarre reduït, alguna cosa que es posa particularment de manifest tant en els entrenaments lliures com en classificació. Els reglatges, així mateix, han d’estar enfocats a l’acceleració i a un bon balanç en frenada.

Un altre dels canvis més substancials per a aquest 2021 és el format del cap de setmana. A partir d’ara, es disputaran tres carreres per *meeting en lloc de les dues habituals. Les dues carreres en format sprint tindran lloc el dissabte mentre la de major duració ara passarà a celebrar-se el diumenge. Aquesta última continuarà tenint amb caràcter obligatori una parada en boxs per a canviar de pneumàtics.

La primera de les dues carreres al sprint de 23 voltes serà el dissabte a les 11.25 mentre la segona tindrà lloc a les 17.40. La del diumenge, programada a 32 girs, començarà a les 11.50. Tots els horaris són segons el fus espanyol.

Adrián Campos-Suñer Torres (Director Esportiu de Campos Racing): “Serà un cap de setmana complicat des del punt de vista emocional, que afrontem d’una banda amb tristesa, ja que a tots ens agradaria que el meu pare fora ací amb el seu equip gaudint del que més l’apassionava, però d’altra banda amb tota la motivació del món, tenim dos bons pilots, els dos pilots que el meu pare volia en el seu equip aquesta temporada i tenim moltes ganes de poder-li dedicar uns bons resultats, segur que ens espentarà moltíssim allà on estiga.”

Ralph Boschung (Pilot de Campos Racing en FIA Formula 2): “Començar la temporada a Bahrain després d’haver entrenat allí tres dies és emocionant perquè tota la graella estarà al màxim i és per això que serà important cuidar cada detall per a ser competitius. Estarà tot molt igualat però no puc esperar ja al fet que comence la temporada.”

Gianluca Petecof (Pilot de Campos Racing en FIA Formula 2): “Finalment ha arribat ja el moment que arranque la temporada a Bahrain. Estic molt motivat pel meu debut en Fórmula 2, el qual hem estat preparant durant molt de temps i tant l’equip com jo afrontem confiats aquesta primera carrera. Hi ha molts aspectes nous als quals haurà d’adaptar-me, però sempre he adorat els desafiaments. Anem a per això!”