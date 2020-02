Cançons a banda”, el nou disc d’Apa amb la Banda del Casino Musical de Godella, ja està al carrer

Connect on Linked in

Després de dos anys d’intens treball de preparació, Josep Aparicio Olmedo, “Apa”, ja té el seu nou disc al carrer.

“Cançons a banda” és el fruit de l’esperit inquiet i renovador d’un artista del poble, d’un valencià de soca-rel, enamorat dels instruments i de la música popular, el qual ha aconseguit que la seua música folk siga interpretada per una agrupació de banda, amb un doble objectiu, demostrar que la música popular pot portar-se als pobles en igualtat de condicions, identitat, entreteniment i qualitat musical que qualsevol altra composició, i que, com diu el vers d’Estellés, no s’és res si no s’és poble.

Així defineix el propi Josep Aparicio, Apa, el seu nou projecte, que neix de la unió d’una de les més representatives senyes d’identitat de la cultura dels nostres pobles, la seua banda, la Banda del Casino Musical de Godella, i la senzillesa d’un fill de poble que ha aconseguit fer seus els versos del poeta per bastir un so comunal de germanor. «Durant este bicentenari, tenim en marxa una gran quantitat de projectes, però el nou disc d’Apa potser siga especial, no només per com va funcionar el tàndem al concert del Capitolio, sinó perquè estem parlant d’una de les veus més prodigioses del panorama valencià», apuntava el president del Casino Musical, Javier Llorens.

Una vegada més, hui podem gaudir d’un magnífic projecte gràcies a la consolidació del tàndem perfectament sincronitzat que conformen Ricardo Esteve i Apa, fruit del qual han aconseguir el premi Ovidi Montllor amb els dos treballs que han editat fins ara, “Cants i cants” en 2011 i “Flamencianes” en 2017.

Peça clau del projecte ha estat la participació del catedràtic de composició Jordi Reig amb l’arranjament de dos temes i amb l’elecció de professionals per a l’elaboració de la resta d’arranjaments fins a completar els 10 temes que trobem a “Cançons a banda”, exquisidament escollits entre els anteriors treballs discogràfics d’Apa: “Sentiments”, “Cants i cants” i “Flamencianes”.

A l’inestimable il·lusió i esforç tant de Raúl Martín, director de la Banda del Casino Musical de Godella, com de cadascun dels músics de l’agrupació, s’han sumat les singulars veus d’Ina Martí, Tatiana Prades, Agus Gamino i Antoni Guzman, que han estat acompanyant a Apa en aquesta aventura musical.

“Cançons a banda” ja està a punt per a enlairar-se en cada nota de cada instrument, per tots els indrets del nostre país.