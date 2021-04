Cantant sota les Bales de Stres de Quatre gana el XXXVIII Concurs de Teatre Vila de Mislata

Connect on Linked in

La companyia guanyadora és d’Albalat dels Sorells. Mentre que el premi de l’espectador, molt valorat per les companyies, ha recaigut en l’obra Homes! del Nuc-BTT (València)

Carlos F. Bielsa: “El teatre torna a demostrar la seua capacitat d’adaptació als canvis. Ara és moment de continuar defensant-ho i Mislata ho farà; perquè la creació teatral enriqueix i és una expressió de llibertat”

El Concurs de Teatre Vila de Mislata ja té guanyadors i guanyadores de la seua 38 edició, una miqueta extraordinària per les circumstàncies de la pandèmia de covid, que va obligar a ajornar diversos espectacles i va impedir la representació dues companyies participants per dificultats per a dur a terme les representacions durant la crisi sanitària.

Malgrat tot, el divendres es van donar a conéixer els premiats Centre Cultural Carmen Alborch, una gala conduïda per la reconeguda companyia Cashalada, i conduïda pels presentadors Noèlia Pérez i Josep Zapater. Una gala que va comptar amb la presència de la regidora de Cultura i segona tinenta d’alcalde, Pepi Luján.

La companyia Stres de Quatre (Albalat dels Sorells) va ser la gran vencedora de la nit emportant-se quatre guardons en diferents categories, entre ells el guardó a millor espectacle del concurs Vila de Mislata en la seua trenta-huit edició. Ho va fer amb la seua obra Cantant sota els Beles de Suc de Teatre-La Tarumba (Alzira) que partia també com una de les favorites amb l’espectacle Serendipia finalment va guanyar el segon premi del jurat. I el tercer es va quedar a casa, amb la companyia La Trinxera (Mislata) que va estrenar la seua obra Mercaders de Venècia i suposa un nou èxit per a la seua trajectòria.

L’obra guanyadora Cantant sota els Beles, d’Antonio Álamo, està dirigida per Javier Sahuquillo i retrotrau en to satíric a la dictadura franquista; l’actor protagonista, Jordi Tamarit (també premiat) interpreta a un esperpèntic Millán Astray. Una combinació d’elements còmics que mescla diferents llenguatges d’interpretació i proposa una reflexió a través de l’humor crític, amb el que va aconseguir la millor puntuació del jurat.

La regidora de Cultura, Pepi Luján, va tancar la gala agraint la seua participació a totes les companyies en aquesta edició tan complicada, que malgrat tot ha vist culminat el seu objectiu de promoure la creació teatral de companyies no professionals en llengua valenciana. “Hem de tornar a convidar al gran públic a les sales; i Mislata continuarà oferint en els divendres de tardor una proposta diferent de teatre, de les millors companyies, que porten a aquesta ciutat el seu treball i el seu talent”.

El Vila de Mislata va entregar també premis al millor actor (Jordi Tamarit, de Stres de Quatre), millor actor de repartiment (ex aequo per a Salva Carreres, Marcel Santacreu, Guillem Lancero i Jorge García, tots ells de Suc de Teatre), millor actriu (Ester Chicharro, d’Ars *Dementia), millor actriu de repartiment (Teresa Llàcer, de Malatesta Teatre), millor direcció (Javier Sahuquillo, de Stres de Quatre) i els premis “Matíes Ruiz” a l’ús de la llengua i la dicció (Stres de Quatre), i el “Nemesio Batres” a la millor estètica de conjunt (Malatesta Teatre).

El jurat, compost per Victòria Mínguez, Paula Llorens, Mª Francisca Garcelán, Antoni Vicent Pastor i Magda Ruiz, va tornar a donar prestigi al certamen.