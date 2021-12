Connect on Linked in

Canvi climàtic, videojocs o crear un idioma imaginari: així és el programa familiar del CCCC per a aquestes festes

Del 23 de desembre al 9 de gener, el Centre del Carme ofereix diferents activitats gratuïtes per al públic infantil i familiar

Tonino serà el contacontes d’una obra pionera en què, a més d’inventar un idioma, es crearà una ploma màgica

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ofereix durant aquestes festes nadalenques una programació amb què xiquets i xiquetes podran experimentar, pintar, descobrir jugant i, en definitiva, deixar volar la imaginació. El CCCC obrirà diversos espais del centre amb activitats especials que pretenen connectar el públic familiar i infantil amb la creació artística des del 23 de desembre fins al 9 de gener.

“Una vegada més, el Centre del Carme dissenya una programació especial per a aquestes festes en què els protagonistes són els xiquets i les xiquetes. Oferim activitats gratuïtes perquè la infància gaudisca en el seu primer contacte amb la cultura i, alhora, facilitem un espai d’aprenentatge en família”, ha explicat José Luis Pérez Pont, director del CCCC i del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV).

Crear i aprendre sobre el canvi climàtic

La primera serà l’activitat ‘Jo conte, tu pintes, tots sumem’, del programa Somiadors, que té com a objectiu explorar dinàmiques noves per a desenvolupar la creativitat i acostar i involucrar la ciutadania en entorns culturals fent-los-en partícips. Com en altres ocassions especials, torna Somiadors perquè els més menuts es deixen portar pel procés creatiu estampant ‘tote bags’ del CCCC i se sensibilitzen, alhora, sobre la crisi climàtica.

L’activitat se celebra el 28, 29 i 30 de desembre, així com el 4, 5 i 7 de gener, a les 12.00 i 13.00 hores. Per a participar en la sessió, que té una duració de 45 minuts, cal inscriure’s 30 minuts abans en el CCCC i poden participar-hi dues unitats familiars o grups estables de convivència de fins a sis persones per franja horària.

Un contacontes pioner

D’altra banda, el públic infantil també podrà gaudir del contacontes i taller ‘Womagis se escapa del libro’, un llibre infantil innovador i pioner per ser el primer escrit simultàniament en 18 idiomes (castellà, català, aranés, gallec, basc, asturià, valencià, romaní, berber, àrab, ucraïnés, romanés, xinés, wòlof, alemany, francés, portugués i anglés).

‘Womagis se escapa del libro’ construeix un món a través de la paraula i crea el seu propi idioma de pau. L’activitat consisteix en una lectura teatralitzada i participativa de la història de Womagis de la mà de Tonino, que convidarà les xiquetes i els xiquets a fer màgia amb les paraules. El seu objectiu és celebrar la diversitat lingüística i donar-la a conéixer a xiquets i xiquetes de diferents orígens i cultures.

Després del contacontes es fa un taller amb una manualitat interactiva: una ploma màgica que serà molt important per a escriure en el seu propi idioma de pau inventat per ells i elles mateixes. Creat per Marta Villegas, combina la interpretació del contacontes amb audiovisuals i té una duració d’uns 50 minuts.

Les sessions se celebraran el 23, 28, 29 i 30 de desembre, així com el 2 i 4 de gener, a les 18.00 hores, i com totes les activitats, és gratuïta fins a completar aforament a la Sala Refectori.

Un primer contacte amb la cultura per a la primera infància

A més d’aquestes activitats, l’Espai de Telles manté obertes les seues portes com a espai de mediació cultural per a la primera infància. Un espai pioner que s’ha consolidat cinc anys després de la seua posada en marxa perquè els xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys puguen jugar, sentir i descobrir amb els cinc sentits en el seu primer contacte amb la cultura.

Des del 12 d’octubre, l’Espai de Telles té obertes les seues portes a totes les famílies i bebés de 0 a 3 anys sense inscripció prèvia i fins a completar l’aforament, complint amb les mesures d’higiene establides per les autoritats sanitàries. Com la resta de les activitats del CCCC, l’entrada és gratuïta i el seu horari és de dimarts a diumenge, d’11.00 a 20.30 hores.

Inspirat en ‘il tavolo luminoso’ de Reggio Emilia, l’Espai de Telles del CCCC, dissenyat per Arquilecturas, s’organitza a partir de quatre taules de llum recuperades dels fons del CMCV i al seu voltant es crea una volumetria que possibilita una major superfície d’exploració i que busca la seua inspiració en la tècnica de l’origami: el sòl es replega perquè l’activitat es desplegue a partir de la repetició de figures polièdriques que conviden a recórrer i habitar l’espai.

En uns dels cantons es troben dos espills com a material d’exploració, descobriment i reconeixement. A més, en l’espai és important la llum per a experimentar. La llum com a font de vida, d’energia, però també d’emocions. A l’Espai de Telles no hi ha instruccions: els bebés deixen volar la imaginació amb la seua curiositat innata.

Des de videojocs fins a una exposició internacional d’il·lustració

A més d’aquestes activitats dirigides a la infància, el Centre del Carme ofereix al públic familiar altres exposicions com a motor d’agitació cultural a València.

El 22 de desembre, la Sala Contraforts comptarà amb l’exposició ‘Climate replay’, amb innovadors videojocs sobre l’emergència climàtica en una atmosfera immersiva. Una proposta que es completa amb altres opcions com l’exposició ‘Babalunga i Kamolongos’ del festival Bava Kamo 2021, a la Sala Zero, o amb ‘Artistas y Máquinas. Diálogos en el desarrollo del arte digital’, a les sales 1 i 2.

Les mostres ‘Carmen Alborch. L’art i la vida’, ‘Art Contemporani de la Generalitat Valenciana IV’ i ‘VIII Premi Mardel Arts Visuals’ completen la programació expositiva del Centre del Carme.

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) obri les seues portes de dimarts a diumenge, d’11.00 hores a 21.00 hores, i té horari especial el 24 i 31 de desembre, d’11.00 a 14.00 hores. Roman tancat els festius del 25 de desembre i l’1 i 6 de gener de 2022.