Canvi de president en la Federació de Falles de Secció Especial

Després d’uns mesos sense l’activitat habitual, a causa de la Covid-19, ahir es vam poder reunir els membres de la FEFASE per tractar dos assumptes importants. D’una banda, el canvi de president i, d’altra banda, l’objectiu fonamental de la Federació, el monument.

En primer lloc, cal destacar que el nou president és José Manuel García Sanjulián. L’anterior president de la FEFASE, Juan Peris Argente, s’ha acomiadat d’encapçalar la Federació perquè enguany ha assumit la presidència de la seua Comissió. Des de la federació li donen l’enhorabona i li desitgen molta sort en el seu nou càrrec.

En segon lloc, des de la FEFASE continuem treballant per les Falles d’Alzira i, concretament, centrant la nostra activitat en la base fonamental de l’existència de la Federació, que és aconseguir els millors monuments fallers per a engrandir cada any la nostra festa, en este cas, ja pensant en les Falles 2021 i en els monuments del 2022.