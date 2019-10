Canvi de sentit carrer Capitular de Gandia

Connect on Linked in

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, a petició dels veïns i veïnes del carrer Capitular de Gandia, al barri de La Creu Coberta (districte de Jesús), ha realitzat un canvi en el sentit de la via per a millorar l’accés a la mateixa des del carrer de Sant Vicent Màrtir. Amb este canvi, des de Sant Vicent Màrtir ja es pot accedir al carrer Capitular de Gandia per l’avinguda del Primer de Maig, el que suposa un desplaçament de tan sols 50 metres. Fins ara, el veïnat havia de realitzar un recorregut de més de 800 metres per accedir a la seua destinació en eixa via per l’avinguda de Tomás Sala (bulevard sud) i els carrers dels Carters i Tomàs de Villarroya.