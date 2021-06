Cap de setmana d’èxit per a l’esport a Torrent

Print This Post

Els clubs esportius de Torrent destaquen en la volta de les competicions esportives

Aquest passat cap de setmana s’ha celebrat a València el Campionat Provincial Individual Absolut d’Atletisme a l’aire lliure, que ha comptat amb la participació dels i les atletes el Club d’Atletisme de Torrent (CAT), els qui han aconseguit, en conjunt, 8 ors, 6 plates i 3 bronzes. Molt bons resultats, per tant, entre els quals destaquen els 6.77 m aconseguits per Daniel Cerdán en salt de longitud, que li van servir per a aconseguir el bronze, i els 5.71m de Pilar Pons, amb una millor marca personal i una medalla de plata. En salt d’alçada va guanyar Rocío Jara, amb una marca de 1.64m, i Alejandra Méndez va ser segona.

Per part seua, Sara López va ser plata en triple salt, deixant molt bones sensacions. Quant a velocitat, Miguel Izquierdo va guanyar la prova de 100 m llisos, que amb un temps de 10’’59 va aconseguir la seua millor marca personal i la mínima per al campionat nacional; el bronze se’l va emportar Iván Márquez, amb 10’’86, qui també va aconseguir guanyar l’or en 200 m llisos, amb millor marca personal. A destacar, sens dubte, els primers llocs amb què es van proclamar campions provincials Pau Cisternes, en llançament de pes, Gloria Ortiz, en javelina, Lucía Martínez, en salt amb perxa i Julia Martínez en 100 m barres; i els subcampionats d’Alicia Lázaro, en 1500 m, Ariadna Navarro, en llançament de pes i Carla López, en martell; i, finalment, una tercera plaça per a Estefi Parra, en 100m llisos.



D’altra banda, també s’ha celebrat aquest cap de setmana el Campionat d’Espanya de Natació de seleccions autonòmiques, organitzat per la Federació d’Esports Integrats (FEDDI). Guillermo Baro i Lucas Sancho, tots dos veïns de torrent i esportistes d’elit, van participar en aquest campionat, quedant campions d’Espanya amb la selecció de Natació, per tercera vegada consecutiva. Un magnífic assoliment que mereix reconeixement.



I finalment cal esmentar els resultats del club de pesca Bassmanía Torrent, que van participar en el Xl Campionat d’Espanya de Pesca amb Engreixador, celebrat en les localitats val·lisoletanes de San Miguel del Pi i Castronuño. José Castillejo – sisé en categoria absoluta –, José Martínez, Juanan Ginés i Antonio González van demostrar en aquest campionat que el club de pesca torrentino compta amb esportistes d’un altíssim nivell.