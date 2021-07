Cap de setmana faller a Burjassot

Print This Post

Aquest cap de setmana, concretament el diumenge 4 de juliol a partir de les 10.00 hores, les Falles de Burjassot seran les protagonistes indiscutibles de l’activitat municipal. La Casa de Cultura acollirà l’acte d’imposició d’insígnies i la Signatura en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament, un dels moments més emotius de l’exercici faller.

En aquest atípic any en què la festa fallera s’ha retardat a setembre degut a la pandèmia, les Comissions falleres de Burjassot han continuat mantenint viu l’esperit faller en el municipi, comptant sempre amb el suport de l’Agrupació de Falles, presidida per Iván Heredia, i amb l’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Falles, dirigida per Estefanía Ballesteros.

Així, la jornada del diumenge començarà, com s’ha assenyalat, a les 10.00 hores a l’Auditori de la Casa de Cultura on es farà lliurament de les recompenses de l’Agrupació de Falles d’aquest exercici, en forma de Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i de Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants.

Des de l’Ajuntament de Burjassot, es farà lliurament també de les Insígnies de Plata de la Ciutat de Burjassot que, enguany, han recaigut en el President de l’Agrupació de Falles i faller de la Falla Llibertat- Teodoro Llorente, Iván Heredia, pel seu incansable treball al llarg dels últims set anys al capdavant de l’Agrupació i per la seua trajectòria en el món faller municipal i en Manolo Pastor García Fallero de la Falla Espartero- Maestro Plasència, també per la seua gran trajectòria fallera.

Després d’aquesta primera part, tindrà lloc la signatura en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de les Falleres Majors i els Presidents de 2021. En el mateix escenari tindrà lloc també el nomenament de l’Alcalde, Rafa García, com a Faller d’Honor de les 13 Comissions de Burjassot.

Aquest serà el primer dels actes fallers que viurà Burjassot enguany i que donarà pas, ja al setembre, a les diferents activitats preparades des de l’Ajuntament i l’Agrupació de Falles, complint sempre amb les mesures sanitàries establides a cada moment.