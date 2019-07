Cap de setmana musical a l’Alcúdia

Print This Post

Este cap de setmana han tingut lloc dos esdeveniments musicals a L’Alcúdia. En primer lloc es va dur a terme a la Casa de la Cultura el Concert d’Intercanvi entre la Colla La Rosca i la Colla Al-Mansaf. Per altra banda el quintet That Old Feeling va actuar al programa Nits de Jazz a l’Hort de Manus.

Concert d’intercanvi entre la Colla la Rosca i la Colla Al-Mansaf



Dins de la XVI Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, la Casa de la Cultura de L’Alcúdia ha acollit el concert d’intercanvi entre la Colla La Rosca i la Colla Al-Mansaf (Almussafes).



Els integrants de la Colla Al-Mansaf fóren els encarregats de obrir la exhibició musical amb la peça “Dolça obertura”, a continuació i aprofitant el descans, l’alcalde de L’Alcúdia, Andreu Salom, junt amb el regidor d’Activitats Musicals, Jaume Prats, van fer entrega de les beques de l’ajuntament als alumnes que han cursat enguany estudis oficials de dolçaina al Centre Professional de Música de L’Alcúdia.



Després del temps de descans va arribar el torn als músics locals de la Colla La Rosca que amb l’obra de “El Miquelet de la Sella” entre altres s’ocuparen de mantindre el nivell artístic present al llarg de tota la nit, i finalment les dues colles s’uniren per a interpretar una última peça amb la que es finalitzava el concert d’intercanvi.

I amb la foto de família es posava punt i final a una vetllada musical plena d’emocions.

Nits de jazz a l’Hort de Manus



Un agradable sopar de bracet encetava la jornada de Nits de Jazz a l’Hort de Manus on es comptaria amb l’actuació del grup musical That Old Feeling.

Es tracta d’un quintet que interpreta un repertori a l’estil “crooner”, i està format per Lucas Ibañez (guitarrista), Felip Santandreu (baterista), Amadeu Adell (contrabaixista), Clara Juan Soler (saxofonista) i Òscar Briz (cantant). El acte va comptar amb la presència de l’alcalde de L’Alcúdia, Andreu Salom, i els regidors Amparo Martin, Jaume Prats, Isabel Madramany i Rosa Martinez, a més del centenar de persones que es va concentrar a l’emblemàtic Hort de Manus per a gaudir de la música interpretada pel grup encapçalat per l’alcudienc Òscar Briz.