Cap xiquet es quedarà sense Nadal a Sellent gràcies a la campanya “Reis Solidaris”

Sellent organitza novament la campanya “Reis Solidaris”, que com cada any té l’objectiu de que cap xiquet o xiqueta es quede sense joguets com a regal en estes dates assenyalades. El consistori anima a la població a participar per una bona causa amb el propòsit de que els nadals siguen un poc més especials per a les persones desfavorides. Per això, des de l’1 de desembre i fins el 22, totes aquelles persones que ho desitgen podran entregar els joguets a l’Ajuntament de Sellent. Quan es recullen tots, seran destinats a l’Associació Gent de la Consolació de Xàtiva. “En aquestes dates és important que tots tinguem el dret a poder viure la màgia del Nadal. Per això, amb xicotetes accions podem ajudar molt i Sellent és un poble solidari i compromès amb qualsevol causa així”, ha afegit Raquel Sancho, alcaldessa de la localitat.

