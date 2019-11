Capella de Ministrers, nominat als Premis Internacionals de Música Clàssica

El grup de l’almussafeny Carles Magraner opta al guardó al millor disc europeu en la categoria de Música Antiga pel seu treball ‘Lucretia Borgia, entre la història, el mite i la llegenda’



El violagambista i musicòleg, que porta més de 30 anys amb aquest projecte de difusió del patrimoni musical, ha oferit ja més de 1.500 concerts i publicat 59 treballs discogràfics



Capella de Ministrers suma una nova nominació. La formació liderada pel músic almussafeny Carles Magraner opta al guardó al millor disc europeu en els Premis Internacionals de Música Clàssica dins de la categoria de Música Antiga. El nom dels finalistes es donarà a conéixer abans del 16 de desembre, el 21 de gener s’anunciaran el guanyadors i el lliurament es durà a terme el 30 d’abril a Sevilla. Gràcies al disc pel qual ha sigut nominat, ‘Lucretia Borgia, entre la història, el mite i la llegenda’, ja ha pogut actuar, a més d’Espanya, en països com França, Itàlia, Finlàndia i Lituània.



El jurat dels prestigiosos Premis Internacionals de Música Clàssica (ICMA), format per mitjans de quinze països, ha nominat a Capella de Ministrers a millor disc europeu en la categoria de Música Antiga pel seu treball ‘Lucretia Borgia, entre la història, el mite i la llegenda’. La formació liderada per l’almussafeny Carles Magraner homenatja en aquest disc-llibre a “un mite renaixentista amant de l’art però maltractada per la història”.



A través de 21 temes dividits en 7 blocs, el treball fa un recorregut vital i un homenatge “allunyat dels clixés, prejudicis i rumors sobre la vida d’aquesta figura culta i refinada de l’estirp dels Borja, una influent família valenciana del Renaixement”. “Desitge compartir amb el públic la fascinació per les corts renaixentistes italianes i per una controvertida figura abordada per la literatura, cinema, sèries de televisió i música com l’òpera Lucrezia Borgia de Donizetti a partir de l’obra de Víctor Hugo”, comenta el músic.



Per a l’edició de 2020 d’aquests guardons, considerats els Grammy de la música clàssica, s’han seleccionat un total de 22 treballs dins de la seua categoria, sent Alemanya, Bèlgica, França i Regne Unit els països amb més representació. L’organització donarà a conéixer el nom dels finalistes abans del 16 de desembre, anunciarà els guanyadors el 21 de gener de 2020 i entregarà els premis el pròxim 30 d’abril en el Teatre de la maestranza de Sevilla durant una gala en la qual actuarà la Real Orquestra Simfònica de la ciutat.



Aquesta nominació s’uneix a les dues obtingudes recentment en els Premis Carles Santos de la Música Valenciana dins de la categoria ‘Millor disc de recuperació del patrimoni’, una d’elles per ‘Lucretia Borgia, entre la història, el mite i la llegenda’ i una altra per ‘El grial’. El pròxim dijous 12 de desembre se sabrà si finalment aconsegueix aquest reconeixement, pel qual competeix contra Èlia Casanova (‘L’Univers sulla pelle’) i Harmonia del Parnàs (‘15’).



Gira i trajectòria

Paral·lelament, Capella de Ministrers continua amb la seua gira de concerts nacional i internacional. Entre els seus últims recitals destaquen els oferits el dissabte 16 de novembre en el III Festival Molina de Música Antigua de la localitat murciana de Molina de Segura, el dijous 21 en la Capella Real de Santa Águeda del Museu d’Història de Barcelona i el dissabte 23 d’aquest mateix mes a l’Auditori de l’Institut Cervantes de París.



Després de més de 30 anys amb el projecte, Carles Magraner continua al més alt nivell. Al llarg d’aquestes tres dècades ha publicat 59 discos i realitzat més de 1.500 concerts. Només amb el treball dedicat a Lucrècia Borja ha tingut l’oportunitat de difondre aquest llegat musical en països com Finlàndia, Lituània i Itàlia.