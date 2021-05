Capella de Ministrers presenta a Almussafes el seu disc ‘Arrels’

Connect on Linked in

El Centre Cultural acollirà el dissabte 22 de maig, a les 20 h, el concert dirigit pel violagambista i musicòleg almussafeny Carles Magraner



La formació, un referent internacional, ens acosta una nova proposta interpretativa de la música tradicional valenciana des d’una perspectiva històrica

Capella de Ministrers, la formació liderada per l’almussafeny Carles Magraner, oferirà un concert titulat “Arrels. Entre la tradició i patrimoni” aquest dissabte 22 de maig, a les 20 hores, en el Centre Cultural d’Almussafes. Per a aquesta producció discogràfica, el director ha comptat amb els versos de diversos poetes valencians, com Vicent Andrés Estellés, Marc Granell, Isabel Robles i Begonya Pou, l’alacantí de L’Alfàs del Pi Jaume Pérez Muntaner i prestigiosos cantants i músics. En el treball, que compta amb la participació de versaors, es reformula la tradició oral, adaptant-la per a incloure les poesies escrites per a aquest programa, que prenen la forma del cant d’estil, peteneres, cants de batre o cançons de bressol, entre altres.

Aquest dissabte 22 de maig, a les 20 hores, la formació Capella de Ministrers delectarà al públic d’Almussafes amb l’espectacle “Arrels. Entre la tradició i el patrimoni”, en el qual sonaran cançons vocals i peces instrumentals de Picassent, València, Xixona, Carlet, Guadassuar, Morella, la Vall d’Uixó, la Vilavella, Alacant, Alcàsser, Xàtiva o Muro. Així, la formació busca unir el fràgil pont que separava la música antiga, la que es conserva en manuscrits, de la música de tradició oral. Per a això, compta amb les veus del cantaor d’estil Josep Aparicio APA, de la soprano Elia Casanova i músics de primer nivell com Eduard Navarro, Robert Cases, Aziz Samsaoui, David Antich, Pau Ballester i Lixsania Fernández.



Carles Magraner s’endinsa amb “Arrels” en la revaloració de la música de tradició oral, buscant els vincles d’unió entre aquesta i les formes més arcaiques de composició, evidents en els cants de batre, les cançons de bressol, els tocs instrumentals de ritmes irregulars o la música dels auroros. També tenen el seu espai obres que evidencien uns orígens antics (segles XVII i XVIII), com són les peteneres, els fandangos o els boleros, que formalment utilitzen elements comuns i estructures harmòniques similars a la passacaglia o l’ostinato.



Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner i amb 33 anys de presència en el panorama musical nacional i internacional, ha obtingut al llarg de la seua dilatada trajectòria artística el prestigiós Premi Internacional de Música Clàssica (ICMA en les seues sigles en anglés) i el Premi Carles Santos, entre molts altres guardons. El grup ha desenvolupat una important tasca investigadora en la recuperació d’un patrimoni que ha recollit en 61 discos propis i diverses participacions, recopilatoris i cds promocionals, un llegat que ha difós en més de 1.500 concerts en prestigiosos auditoris d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica.



Les entrades per al concert es poden adquirir a través del web www.agendaalmussafes.com o presencialment en el Centre Cultural d’Almussafes, el Museu Casa Ayora, el Centre d’Informació Juvenil i el Pavelló Esportiu. Des de l’Ajuntament recorden que s’estan aplicant totes les mesures sanitàries i de prevenció enfront de la pandèmia, una normativa que continua sent d’obligat compliment per al públic.