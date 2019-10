Carcaixent acollirà el 26 d’octubre la VII Volta a Peu contra el Càncer

La Volta és una iniciativa organitzada per la Junta Local contra el Càncer de Carcaixent, l’Hospital Universitari de la Ribera, l’Ajuntament de Carcaixent i el Club d’Atletisme



Este matí s’ha presentat la VII Volta a Peu a Carcaixent Contra el Càncer amb la participació de representants de les principals entitats implicades en l’organització. Així, l’acte ha comptat amb la intervenció de l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom; Maria Hurtado, presidenta de la Junta Local contra el Càncer de Carcaixent; el Dr. Jose Miguel Cuevas, cap de servei d’Oncologia de l’Hospital de la Ribera; Teresa Oliver, regidora de Serveis Socials i Sanitat; Carlos Herrero, cap d’Infermeria de l’Hospital de la Ribera; i Jorge Perpiñà del Club d’Atletisme.

Durant la seua intervenció l’Alcalde de Carcaixent, Paco Salom, ha agarït la col·laboració de totes les entitats per posar en marxa un any més una iniciativa com la Volta a Peu i ha volgut posar en relleu la importància que tenen esdeveniments com el del dissabte per donar-li visibilitat a la malaltia des d’un punt de vista «festiu i reivindicatiu» que animen a la població a ser solidaris i llevar-li la connotació negativa que hui per hui encara té la paraula «càncer». Teresa Oliver, per la seua part, també ha volgut fer incís en «la por immediata que es té quan es diagnostica esta malaltia» i ha agraït a la Junta Local AECC-Carcaixent la tasca d’acompanyament i assessorament que realitzen a les persones malaltes i a les seues famílies.

El Dr. Jose Miguel Cuevas, cap de servei d’Oncologia de l’Hospital de la Ribera, ha volgut fer una crida al positivisme destacant l’alt grau de curació dels casos de càncer que té l’Hospital de la Ribera remarcant que el 40% dels diagnòstics serien evitables introduint hàbits de vida saludables, «per això – ha afegit- són tan significatives activitats com la Volta a Peu que associen esport i malaltia» i ha animat a introduir l’activitat física en el dia a dia.

Esta activitat esportiva està dirigida a totes les persones interessades a participar, independentment del seu sexe i edat ja que el trajecte és molt senzill. L’eixida està prevista a les 11:00 hores al Passeig amb un recorregut circular amb finalització en el mateix punt. La inscripció per a la Volta a Peu pot realitzar-se pel preu simbòlic de 4 euros a l’Associació Ames de Casa Tyrius, a l’Hospital de la Ribera i a la zona d’eixida, i fins a una hora abans de l’inici.