Carcaixent acull la millor exposició del Museu de la Seda

Els Museus de la Seda del Món en Carcaixent

Magnifica l’exposició que acull Carcaixent, poble històricament seder, que ha estat seleccionat per tal de fer una mostra de tots els Museus de la Seda del món, en un recorregut per la història de la seda, Pasqual Boqueta regidor de Cultura de l’Ajuntament de Carcaixent, afirma que la seda és un cultiu anterior a l’aparició de la taronja en terres riberenques

Peces de valor incalculable, i demostracions reals de com extraure els fils de la seda estan entre les activitats de l’exposició