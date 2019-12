Carcaixent acull una exposició que convida a reflexionar sobre el silenci

Connect on Linked in

“Temps de silenci” mostra la visió de 12 artistes de Carcaixent sobre este concepte

La Sala Sant Llorenç acull fins el 22 de desembre una mostra de fotografies i instal·lacions en la que 12 artistes i fotògrafs de Carcaixent exposen la seua visió personal sobre el silenci. L’exposició s’inaugurarà demà 5 de desembre a les 19:30 hores i es podrá visitar de dilluns a dissabte de 19 a 21 hores. El col·lectiu d’artistes de la Ribera, Perfermans, ha col·laborat en l’organització i muntatge de l’exposició.

“Temps de silenci” ofereix 12 visions d’un element que ens resulta tan quotidiana com el silenci expressades en diferents suports com escultura o la fotografia. Segons ha explicat el regidor de l’Àrea de Cultura i Patrimoni, Pasqual Boqueta, “les creacions parlen del silenci en totes les seues dimensions, des dels silencis íntims o el silenci per no escoltar allò que ens diuen o el silenci davant dels problemes.” Des de l’organització s’ha volgut agrair la implicació de totes les persones que han oferit els seus treballs per a esta mostra “pionera i atrevida”, que demostra, una vegada més, “el talent que hi tenim entre els nostres veïns i veïnes”.

Els i les artistes que formen part de la mostra “Temps de silenci” son Vicent M. Pastor, Leticia Fayos Bosch, Carles Nicolau, Xavi Carrillo, Jordi Carrillo, Saúl Burguet, Salva Garrigues, Víctor Lauder, Xavier Peris, Lamberto Tudela, Joana Pastor i Lluís Peris.