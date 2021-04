Carcaixent comença a transferir els diners de les Ajudes Parèntesi

En total s’han proposat 82 sol·licituds que suposen més de 200.000€ dirigits als sectors més afectats per la pandèmia.

La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Carcaixent ha resolt ja un total de 52 sol·licituds de les Ajudes Parèntesi dirigides als sectors més afectats per la pandèmia. Estes primeres 52 sol·licituds suposen més de 127.000€ que l’Ajuntament començarà a transferir a les persones i entitats beneficiaries. La pròxima setmana està previst que es done tràmit al pagament de 30 sol·licituds més. Les empreses i persones autònomes del sector de la restauració, l’esport i la cultura són les beneficiàries d’estes primeres resolucions. En poc més d’un mes des de que es van publicar les bases les primeres persones interessades ja estan cobrant les ajudes, gràcies a l’esforç de la regidoria de Promoció Econòmica, encarregada de la tramitació, i de la regidoria d’Hisenda, que ha donat prioritat a aquest tema, primer dotant la partida dels fons necessaris i segon efectuant els pagaments sense esperar a rebre els diners compromesos per la Generalitat.

Les Ajudes Parèntesi de Carcaixent han rebut un total de 303 sol·licituds, de les quals 96 formen part dels sectors més afectats tal i com s’estableix al Decret de la Generalitat Valenciana. A partir d’este moment, la Regidoria de Promoció Econòmica començarà a resoldre les sol·licituds de la resta de comerços de Carcaixent que complisquen amb els requisits establerts a les Bases Reguladores.

La Regidora de Promoció Econòmica, Sara Diert ha valorat “molt positivament” el treball realitzat per la Regidoria per poder tramitar amb agilitat les sol·licituds i espera “que durant aquest mes d’abril es resolguen les sol·licituds que queden i que els diners puguen arribar a tots els comerços que les han sol·licitat per poder fer front a la crisi econòmica que estem vivint a causa de la pandèmia i que, especialment, ha afectat al comerç local”.

Sara Diert recorda que “des de la Regidoria s’han realitzat més de 200 cridades telefòniques a les persones sol·licitants, o els seus representants, per poder subsanar o corregir problemes amb la documentació presentada i així poder resoldre el més prompte possible”.