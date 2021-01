Carcaixent contracta a set persones a través del programa ECOVID

Print This Post

Les contractacions permetran reforçar diferents àrees municipals per fer front a la gestió de la COVID-19 al municipi



L’Ajuntament de Carcaixent ha contractat a set persones desocupades dins del programa ‘Ecovid 2020’ de la Conselleria d’Economia Sostenible, dirigit a la inserció laboral de persones que es van quedar sense treball a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la pandèmia de la Covid-19.

Concretament, a travès de la línia Avalem Experiència i amb una subvenció de 100.000€, s’ha contractat durant sis mesos i a jornada completa a una tècnic superior d’Educació Infantil per a l’Escoleta Infantil Municipal la Vieta, dos oficials de manteniment i tres auxiliars administratius, que reforçaran diferents àrees municipals. Per altra banda, dins del programa Avalem Joves s’ha rebut una subvenció de 16.298€ que es completa amb una inversió del consistori de la mateixa quantitat i amb la que s’ha contractat durant un any i a jornada completa a un auxiliar administratiu.

Estes incorporacions de personal se sumen a les ja realitzades el passat mes de desembre on onze persones seleccionades de la borsa d’operaris i operàries de serveis múltiples es van incorporar a la plantilla municipal per desenvolupar diverses tasques en instal·lacions municipals. La posada en funcionament d’esta borsa forma part del Pla de Reactivació Econòmica Local iniciat al mes de maig per fer front a la situació derivada de la pandèmia sanitària.

L’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, ha destacat la importància d’iniciatives d’este tipus «en estos moments és molt important col·laborar entre les diferents administracions per poder crear ocupació i al mateix temps reforçar serveis municipals de diferents àrees que s’han vist afectades per la pandèmia que requereixen actuacions específiques relacionades amb la incidència del coronavirus en el dia a dia de Carcaixent”. Salom ha volgut agrair a tot l’equip de l’Àrea de Recursos Humans i a la Regidoria de Promoció Econòmica la seua implicació i esforç per la gestió i tramitació d’esta ajuda que «redundarà en benefici de tota la població».