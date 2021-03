Carcaixent dedica la Festa de l’Autogovern al personal sanitari

Connect on Linked in

L’acte es retransmetrà per directe a través de les xarxes socials municipals

Carcaixent celebra este diumenge la Festa de l’Autogovern, en commemoració del 445 aniversari de la concessió del privilegi d’Universitat l’11 de març de 1576 i de la independència de la ciutat d’Alzira. Com és habitual, tindrà lloc un acte institucional a les 11:30 hores a l’Auditori de les Dominiques que degut a l’actual situació sanitària, es realitzarà a porta tancada i es retransmetrà en directe a través de les xarxes socials municipals. L’acte estarà dividit en dos parts. La primera consistirà en un ple extraordinari que comptarà amb la intervenció de l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom. Finalitzada esta part, s’iniciarà una segona que comptarà amb la participació de quatre professionals de l’àmbit sanitari de diferents àrees que contaran l’experiència viscuda al llarg d’este any marcat per la pandèmia de la COVID-19.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, ha posat l’accent en que «estem vivint un temps excepcional i este acte és un reflex d’eixa excepcionalitat. Per una banda, per l’absència de públic però que gràcies a les noves tecnologies podrem arribar a més gent, i d’altra a les persones que van a protagonitzar l’acte». En este sentit, ha volgut destacar que «com a societat tenim un compromís amb tot el personal sanitari que des del primer moment ha estat a primera fila cuidant i curant, realitzant un gran sacrifici tant a nivell personal com a professional. Amb este acte tan important per a Carcaixent volem fer-los un xicotet homenatge, però també posar en valor el seu esforç i compartir el seu testimoni per fer vore a la població que encara tenim molt de camí per davant i que un comportament responsable ha de ser la nostra aportació individual per reconèixer l’esforç realitzat per tot el personal sanitari».