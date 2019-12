Carcaixent disposarà de 8 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Connect on Linked in

Estaran repartits en 4 ubicacions estratègiques de la localitat i permetran la recarrega semirràpida



Durant l’última setmana s’està procedint a la instal·lació de 8 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en diferents ubicacions de Carcaixent. Concretament estaran en el Carrer Gandia (junta a la Piscina Coberta), Mestre Giner, Marquesa de Montortal i Avinguda Corts Valencianes (junt al Pavelló d’Esports). Cadascun dels punts permet una càrrega semirràpida per a dos vehicles simultàniament, és a dir, amb uns 60 minuts de càrrega s’obtindria una autonomia d’aproximadament 130 km. El funcionament del sistema serà molt intuïtiu i permetrà carregar el vehicle mitjançant una aplicació de mòbil o amb una targeta identificativa.

En total, s’ha realitzat una inversió de 52.251,34 € dels quals, 35.590,40 € procedeixen d’una subvenció concedida a l’Ajuntament de Carcaixent per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics per part de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La resta, s’ha completat amb fons propis municipals.

Lluís Candel, ha destacat que estes actuacions s’emmarquen dins d’un dels eixos de treball de l’actual equip de govern que és “l’aposta ferma i decidida per per canviar el tipus de mobilitat”. “No som conscients – ha explicat el regidor- de l’impacte que generen en el Medi Ambient els xicotets desplaçaments que fem dins del casc urbà en vehicles convencionals. Per este motiu, hem d’avançar cap la reducció ferma dels vehicles motoritzats o substituir-los per alternatives sostenibles i saludables com la bici o anar caminant. Però en som conscients de la necessitat diària de moltes persones que realment necessiten emprar un vehicle a diari. Per això, estem incentivant la transició cap al vehicle elèctric amb aquestes mesures, ja que creiem que a l’afavorir la seua recàrrega en determinats punts del poble estem potenciant el seu ús”.

El Pla de Mobilitat Urbana de Carcaixent, que actualment està en la fase final de tramitació per a la seua aprovació definitiva, incorpora com un dels seus objectius afavorir la descarbonització del sistema de transport. Si tenim en compte les xifres, ha assenyalat el regidor, la reducció d’emissions de CO2 si s’utilitzen els punts de recàrrega seria considerable. Així, les emissions d’un vehicle elèctric (considerant les derivades del transport de l’energia elèctrica fins el punt de recàrrega), són de aproximadament 49 g de CO2/km, mentre que la mitjana d’emissions d’un vehicle convencional de combustió dièsel són de 156 g de CO2/km. Considerant una utilització del 20% dels 4 punts de recàrrega s’obtindria una reducció d’emissions de CO2 de 194,48 tones de CO2/any, han explicat des de la Regidoria.

Lluís Candel també ha volgut recordar que l’Ajuntament de Carcaixent té previst substituir progressivament la flota de vehicles municipals per vehicles elèctrics, «el passat mes de juliol es va comprar el primer per a l’ús del personal que treballa en l’Àrea de Territori, i la intenció és substituir els vehicles convencionals per models elèctrics ja que les institucions som les primeres que hem de donar exemple apostant per els nous tipus de mobilitat».