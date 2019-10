Carcaixent donarà inici a les Festes de 2019 estrenant acte del pregó

Print This Post

Este cap de setmana arranquen les festes majors de Carcaixent de 2019 que fins el 16 d’octubre venen carregades amb un intens programa d’activitats que assegura dos setmanes de diversió, entreteniment i cultura per a tots els gustos. L’edició d’enguany començarà amb l’acte del pregó el dissabte 5, una novetat important que busca donar major relleu a l’inici de les festes i animar a tota la població a participar del que hi ha preparat. La persona encarregada d’estrenar esta iniciativa serà l’actor carcaixentí Juanjo Prats qui, en acabar la seua intervenció, donarà pas a una mascletada nocturna que inaugurarà les festes de 2019.

Com aperitiu, des del divendres els carrers de Carcaixent acolliran una de les festes amb més arrelament entre la població jove i no tan jove, el Ral·li Humorístic. Esta festa, declarada d’interès turístic provincial, assegura 48 hores diversió sense descans que tindrà un dels seus moments culminants en la Cavalcada del divendres on el color i la imaginació de tots els cotxes participants omplirà els carrers de Carcaixent.

Altra de les novetats que porten les festes de 2019 és la recuperació de les figures dels Gegants i Cabuts de Carcaixent que tornaran a formar part de les festes després de més de 15 anys d’absència. Els 4 gegants i els 4 cabuts han estat sotmesos a un intens procés de restauració tant de la seua aparença externa i vestimenta com de la seua estructura que els permetrà estar en condicions per participar de la processó cívica del 9 d’octubre.

La Cursa de Cambrers també es fa de nou un lloc en la programació de festes el proper 14 d’octubre. Els i les professionals de l’hostaleria que vulguen participar podran inscriure’s fins un hora abans de la cursa en la Cafeteria Madeira i a les 19:00 hores hauran de presentar-se a l’eixida amb la vestimenta habitual de la professió i la safata reglamentària. També hi haurà una cursa infantil de 6 a 12 anys.

Música, màgia, Nits de Patrimoni, exposicions, esport… són moltes les coses que conflueixen en este programa d’actes de 2019 que, en paraules del regidor de festes, Raimon Marí, «busca portar la festa a tots els racons de Carcaixent, amb actes i propostes per a totes les edats amb l’objectiu d’oferir unes festes obertes, atractives i participatives». Amb esta intenció, ha afegit el regidor, «s’ha preparat una programació variada que omplirà Carcaixent de tots eixos elements que ens animen a eixir al carrer i a gaudir de tot allò que ens fa sentir ‘estar en festes’». La programació completa està disponible a www.carcaixent.es.