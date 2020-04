Carcaixent espera amb normalitat la fi de l’Estat d’Alarma

Print This Post

Paco Salom, alcalde de Carcaixent ens ofereix una visió real de com es troba la població hui en dia.

També ens ha informat de com estan treball els Serveis Social atenent al col·lectiu de persones majors i els xiquets amb les beques de menjador.

L’Ajuntament, encara que tancat, estan atenent-se els serveis mínims.

A més a més s’han pres les mesures de desinfecció per carrers i zones amb més intercanvi de persones.