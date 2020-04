Carcaixent ha sigut la població escollida per la UME per a realitzar este matí una formació en matèria de neteja i desinfecció

Connect on Linked in

Carcaixent ha sigut la població escollida per la UME (Unitat Militar d’Emergències) per a realitzar este matí una formació en matèria de neteja i desinfecció per a persones que han de realitzar estes tasques.

Més de 30 persones procedents de 10 localitats han rebut formació teòrica sobre les principals mesures de seguretat a tenir en compte així com metodologia i formació pràctica per a la correcta col·locació i retirada d’EPI. De Carcaixent han assistit personal de PROCARSA, de la Brigada d’Obres i Serveis i Protecció Civil.

La capitana Pavón ha visitat l’Ajuntament on ha sigut rebuda per l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, i la vicealcaldessa, Sara Diert que li han traslladat el seu agraïment per escollir Carcaixent com a seu d’esta formació.