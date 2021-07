Carcaixent paralitza les iniciatives per crear ‘macroinstal·lacions’ fotovoltaiques

Connect on Linked in

En una sessió extraordinària celebrada ahir es va acordar la suspensió de l’atorgament i admissió a tràmit de llicències

Carcaixent: Edifici de l’Ajuntament d’aquesta localitat de la comarca de la Ribera.

El Ple de l’Ajuntament de Carcaixent va mostrar el seu desacord pràcticament unànime a albergar en el terme municipal grans instal·lacions fotovoltaiques que puguen suposar una alteració important del territori. En una sessió extraordinària celebrada ahir, es va acordar la suspensió de l’atorgament i admissió a tràmit de les llicències que es puguen sol·licitar per a la implantació d’instal·lacions d’energia fotovoltaica i/o eòlica amb la finalitat d’estudiar la reforma de l’ordenació urbanística dels dits usos en el vigent PGOU. El punt va ser aprovat per els vots a favor de tots els grups municipals i l’abstenció del regidor no adscrit, Juan Albert.

Per al Govern Municipal l’opció del desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica representa una decidida aposta pel respecte al Medi Ambient, ja que potencia una font d’energia renovable i no contaminant, com ho demostren iniciatives ja dutes a terme com l’adhesió del municipi al Pla «Municipis en Xarxa», impulsat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques a través de la creació de Comunitats Energètiques Locals Municipals

No obstant, com ja s’ha evidenciat en altres zones, la proliferació de macroinstal·lacions pot afectar de forma molt marcada als valors paisatgístics del territori. Així, com es va posar de manifest durant el ple, la seua implantació s’ha de realitzar en aquells llocs en els quals estes activitats i instal·lacions siguen sostenibles i coherents amb la resta de polítiques territorials i mediambientals. Des del Govern Municipal s’ha manifestat la voluntat d’estudiar l’entorn i aprovar una regulació que facilite la implantació de les energies renovables, d’aquella forma que resulte més harmònica amb el territori i compatible amb els interessos generals de la població, ja que seria contraproduent que s’instal·laren grans plantes que pogueren afectar àrees cultivades, pròximes als nuclis urbans de la població o urbanitzacions, alterant la qualitat de vida de les persones o que pogueren tindre un impacte negatiu per afectar espais de valor ambiental, territorial o paisatgístic.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent ha explicat que la urgència del ple venia donada perquè calia buscar una solució immediata davant la possibilitat que alguna empresa privada presentara un projecte. «Ningú pot dubtar que estem a favor de de les energies netes, però no a qualsevol preu, no ens podem permetre acollir mastodòntiques instal·lacions al nostre poble que suposarien un enorme impacte paisatgístic i per al Medi Ambient que podria afectar a les generacions futures”.