Carcaixent participa este cap de setmana de la Fira de les Comarques

Carcaixent participarà a les activitats del showcooking presentant diferents plats i postres que tindran com a base principal la taronja

Carcaixent, a través de la seua Regidoria de Turisme, estarà present en una nova edició de la Fira dels Comarques que organitza la Diputació de València del 24 al 26 de setembre en la plaça de l’Ajuntament de València per a promocionar les principals destinacions i productes turístics de la província.

Turisme Carcaixent comptarà amb un estand en el recinte, on donarà a conèixer tots els atractius turístics i patrimonials de la nostra ciutat com els Horts Monumentals, la Fira Modernista o les diferents rutes i visites teatralitzades al voltant de la taronja, la seda i el camí de Llevant. A més, Carcaixent participarà a les activitats del showcooking el divendres dia 24 a les 19:00 hores, presentant diferents plats i postres que tindran com a base principal la taronja. La presentació la realitzarà l’empresa carcaixentina Kitchen Center Lab.

Ana Garrigues, regidora de Turisme, ha indicat que “la nostra presència en aquesta nova edició de la ‘Fira dels Comarques’ ens permet projectar una extraordinària oferta de cultura i patrimoni que ofereix Carcaixent al llarg de tot l’any”. Per a la regidora, la tornada del format presencial és una molt bona notícia , “és un símptoma de poder reprendre la normalitat en les nostres vides, el que ens permet recuperar l’estat d’ànim gaudint de les coses que ens fan més feliços, com pot ser planificar escapades a destinacions pròximes i el nostre objectiu és mostrar Carcaixent com una destinació idónia per a este turisme de proximitat. ”

La Fira de les Comarques que organitza la Diputació a través de València Turisme torna al seu format presencial després del parèntesi pandèmic, i ho fa estrenant ubicació en la Plaça de l’Ajuntament de València. Del 24 al 26 de setembre, més de 40 municipis de la província i una desena de mancomunitats participaran en el certamen que reunix els reclams turístics de les comarques valencianes al costat de més d’una vintena d’empreses del sector.

El públic assistent podrà gaudir, des del divendres a les cinc de la vesprada i fins al capvespre del diumenge, de les propostes que oferixen els 81 expositors de la Fira, la programació de la qual inclou una desena de demostracions gastronòmiques, exhibicions folklòriques, danses i balls tradicionals, mostres artesanals, espectacles infantils i actuacions com la de Pep Gimeno ‘Botifarra’, que pujarà a l’escenari de la Fira en el cor de València el divendres a les 20.00 hores.