Carcaixent prepara la 25a edició dels Premis Literaris Ciutat de Carcaixent

La localitat de Carcaixent celebrarà la seua 25a edició dels Premis Literaris Ciutat de Carcaixent. Aquests premis són una prova destacada de l’aposta de l’Ajuntament de Carcaixent pels joves escriptors i escriptores. Una aposta consolidada per la joventut i per la literatura que tracta de descobrir i motivar nous talents literaris, a més de convidar la joventut a expressar-se tant en narrativa com en poesia.



El certamen compta amb dues modalitats, el Premi Soleriestruch de Narrativa Curta i el Premi Arminyana i Canut de Poesia. Als premis poden participar les persones menors de 20 anys que cursen el segon cicle d’ESO, cicles formatius de graus mitjà i superior, i batxillerat de la Comunitat Valenciana. Per a això, hauran de presentar les seues obres, originals, inèdites i en valencià, en el format establit a les bases del certamen abans del pròxim 5 d’abril.



El pròxim 5 de febrer tindrà lloc l’acte públic de la convocatòria i es presentarà el títol “El rellotge de la vida” a la Biblioteca Pública Municipal.