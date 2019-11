Carcaixent presenta a la Conselleria les demandes dels centres educatius per al Pla Edificant

Connect on Linked in

El Director General d’infraestructures educatives visita les instal·lacions del CEIP Navarro Daràs



L’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, acompanyat per la regidora d’Educació, Laura Ruiz i el regidor de Territori, Lluís Candel s’han reunit este matí amb el director general d’Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, Víctor Garcia i Tomàs, per revisar l’estat de les demandes dels centres educatius de la ciutat per al pla “Edificant”, pla creat per la Generalitat per a la construcció, reforma i millora dels centres educatius de la Comunitat Valenciana.

L’alcalde i els regidors li han presentat les necessitats i reivindicacions de la comunitat educativa de cadascun dels centres públics de la localitat, posant sobre la taula la necessitat de reparacions i reformes en tots els centres educatius de la localitat. També han aprofitat l’encontre per valorar l’estat de tramitació dels expedients de les intervencions previstes i els passos a seguir en els pròxims mesos per part de les dos administracions per agilitzar el procés.

En línies generals, les actuacions previstes en els quatre centres estan orientades a la millora de l’eficiència energètica dels edificis amb el canvi de les portes i finestres en tots ells i la millora de l’accessibilitat, amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques i altres actuacions com la instal·lació d’ascensors en el CEIP Francesc Pons i el CEIP Víctor Oroval. També estan incloses altres intervencions com la construcció d’una escala d’emergència en el CEIP Jose MªBoquera, i el canvi de la caldera i millora de la instal·lació elèctrica també en este centre.

En finalitzar la reunió de treball, el Director General ha volgut visitar el CEIP Navarro Daràs, un dels centres que requereix major inversió per part de la conselleria. Les instal·lacions del Navarro Daràs daten de 1932, any des del que han sigut centre escolar de forma ininterrompuda, sent necessàries múltiples reestructuracions i reformes per continuar prestant servei fins al dia de hui. Dins del Pla Edificant, a més de les actuacions esmentades anteriorment, està prevista la construcció d’un gimnàs, la retirada del fibrociment, la reforma dels banys, la millora de les cobertes dels espais exteriors i el repintat de totes les instal·lacions.

Paco Salom li ha transmès al Director General la voluntat de l’Ajuntament de Carcaixent a col·laborar amb la Generalitat per agilitzar els tràmits i terminis d’execució de totes les necessitats presentades a través Edificant. L’alcalde ha ressaltat la disposició de director general d’Infraestructures Educatives, Víctor García, del qui ha destacat la voluntat manifesta de mantenir una relació fluïda entre les dos administracions per a poder executar els projectes en el menor temps possible.