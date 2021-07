Carcaixent reb per part d’UNICEF el reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància

Connect on Linked in

Cada dos anys, el Comitè Espanyol d’Unicef reconeix públicament aquells municipis que aposten pels drets de la Infància

L’alcalde de Carcaixent, Paco Salom i la regidora de Benestar Social, Teresa Oliver, van participar ahir en l’esdeveniment virtual de lliurament dels reconeixements a les Ciutats Amigues de la Infància, per part de UNICEF. A l’acte van assistir membres del Consell d’Infància i Adolescència als qui se’ls va fer entrega d’un xicotet obsequi en agraïment a tota la tasca realitzada durant els dos últims anys.

Carcaixent va obtindre la distinció de «Ciutat Amiga de la Infància» el passat 15 de juny, un segell que posa en valor el treball i la trajectòria per a potenciar la participació infantil com un element vertebrador i dinamitzador en l’àmbit municipal. La distinció, que té vigència per un període de quatre anys, s’atorga després d’un procés de diagnosi i anàlisi de cada candidatura en què es tenen en compte qüestions com el disseny d’una estratègia o pla local d’infància, o l’existència d’un òrgan estable de participació infantil, dos dels requisits que complia Carcaixent.

El Reconeixement “Ciutat Amiga de la Infància” és una distinció que atorga UNICEF Espanya, juntament amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i l’Institut Universitari de “Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència», de la Universitat Autònoma de Madrid (IUNDIA) a les entitats locals, que ho sol·liciten i superen un procés d’avaluació en el que Carcaixent, des de l’Àrea de Benestar Social porta treballant des de 2018. Representants d’estes institucions van ser els encarregats de lliurar de manera virtual els reconeixements per al període 2021-2025 a les 73 noves entitats locals d’esta xarxa.

La iniciativa Ciutats Amigues de la Infància pretén millorar el benestar de la infància impulsant polítiques locals que garantisquen el desenvolupament ple de xiquets, xiquetes i adolescents, amb un enfocament de drets de la infància, equitat, participació, procés orientat a resultats i de coordinació.

Reconeixement al primer Consell d’Infància i Adolescència

Durant el transcurs de l’acte, l’alcalde i la regidora de Benestar Social van entregar als membres del Consell de la Infància i l’Adolescència un detall per acomiadar la constitució d’aquest primer Consell Municipal, després de dos anys d’encontres, reunions, reflexions, propostes i tot el treball realitzat. Prèviament, els xiquets i xiquetes integrants del Consell gaudiren d’una activitat lúdica organitzada des del departament de Benestar Social.

Teresa Oliver s’ha mostrat molt satisfeta per tota la tasca realitzada, «durant estos dos anys, xiquets i xiquetes de Carcaixent, en representació dels interessos i els punts de vista dels infants i adolescents del municipi, han sigut generadors d’opinions i propostes, han promogut l’associacionisme, la participació democràtica, així com les relacions, la coordinació i el dinamisme entre les entitats infantils».

La regidora també ha assenyalat que, a més, han estat elles i ells els actors principals de campanyes promogudes des de la Conselleria, fent visibles les seues aportacions a la conscienciació de la societat en època pandèmica a més d’altres per donar a conèixer l’entorn on viuen (El meu poble al detall). També han participat en l’elaboració de l’Estratègia d’Infància i Adolescència de la Generalitat Valencian, del Primer Pla d’Infància i Adolescència del Municipii de la campanya de difusió de la de la guia de recursos i activitats per a treballar els drets de la infància i Adolescència, entre altres.