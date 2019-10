Carcaixent recapta 9000 euros per a la investigació contra el càncer

Print This Post

El rosa ha estat el protagonista de Carcaixent el cap de setmana



Carcaixent celebra amb èxit una nova edició de la Volta a Peu contra el càncer organitzada per la

Junta Local Contra el Càncer de Carcaixent

Prop de 2500 persones van eixir al carrer per tal de completar els 4 quilòmetres d’aquesta cursa no competitiva, on la solidaritat ha estat la protagonista

Així és com s’han aconseguit quasi 9200 euros que aniran destinats a la investigació d’aquesta terrible malaltia

A peu, en carret o en corda en el cas dels més peluts, qualsevol mitja era bo per tal de fer la nostra donació i donar el suport de cor a les persones que en aquest moment lluiten contra en càncer o en el millor dels casos han aconseguit superar-lo